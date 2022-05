Imoco Volley, la felicità dello staff tecnico: "Felicissimi di restare"

Oltre a quella di coach Santarelli la felicità è tutta dei componenti di uno staff tecnico, che si è dimostrato molto competente e affiatato. Del resto non c’è risultato importante o vittoria senza l’unità del gruppo: per questo termine di intende ovviamente l’intero complesso, da coloro che scendono in campo a quelli che svolgono un lavoro oscuro ma efficace.

Vediamo di seguito le dichiarazioni rilasciata al sito ufficiale dei collaboratori del tecnico folignate

Tommaso Barbato, terzo allenatore. Classe 1980, marchigiano, a Conegliano dal 2019, le prime due stagioni da “scout man”, dallo scorso anno terzo allenatore nello staff.

“Sono orgoglioso e felice di confermare il mio contributo e la mia professionalità a questa società, allo staff e alla nuova squadra. Abbiamo vissuto una stagione ricca di successi, ma allo stesso tempo ci ha lasciato un pò di amaro in bocca sul finale. Sono certo che insieme inizieremo una nuova splendida stagione ricca di soddisfazioni e obbiettivi ambiziosi, dove proveremo ad alzare ancora di più l’asticella per riuscire ad essere competitivi in tutte le manifestazioni. La crescita del livello tecnico nel campionato Italiano e nelle competizioni internazionali ci dà lo stimolo giorno dopo giorno a migliorarci sia a livello personale che di squadra. Non vediamo l’ora di tornare in campo per riabbracciare i nostri tifosi al Palaverde.”

Andrea Zotta, classe ’94, di Cittadella, è alla seconda stagione da assistente.

“Quando ho saputo della riconferma dello staff con cui ho lavorato quest’anno per me è stata una notizia molto importante. Durante questa stagione ho legato con ciascuno di loro sia sotto il profilo professionale sia umano, aspetto che ci ha permesso di crescere e cooperare nel migliore dei modi.

Sono grato alla società per l’opportunità che mi ha dato e per la riconferma per la prossima stagione, che sono sicuro sarà altrettanto stimolante e ricca di soddisfazioni.”

Marco Greco, scout man, classe ’90, nato a Taranto, al secondo anno nello staff gialloblù.

“Sono veramente contento e orgoglioso di poter continuare a lavorare in questa società, assieme ai ragazzi dello staff con i quali mi sono trovato benissimo. Abbiamo vissuto una stagione bellissima, ricca di contenuti e di crescita professionale. Ringrazio la società per la fiducia che ha confermato in me e nel nostro bellissimo gruppo dello staff tecnico. Spero, con il mio lavoro, di poter aiutare il club a raggiungere i tanti obiettivi che abbiamo davanti a noi.”