Conegliano, Martyna Lukasik è il primo acquisto della nuova stagione

Primo nuovo arrivo per la Prosecco Doc Imoco Conegliano. A vestire la maglia gialloblù sarà Martyna Lukasik, 24 anni, 190 cm, nata il 26 novembre 1999 a Danzica. La schiacciatrice di nazionalità polacca, proveniente dalla formazione del Chemik Police, sarà alla prima esperienza nel campionato italiano e vi arriva con bel biglietto da visita: nel corso della VNL 2023 è stata premiata come miglior inteprete del ruolo della competizione.

Con il suo club, lo stesso da cui è stata prelevata Wolosz, ha conquistato invece 3 scudetti, 4 coppe di Polonia (MVP nel 2019) e 2 supercoppe polacche (MVP nel 2023). Lukasik, attualmente impegnata con la nazionale polacca guidata dall'italiano Stefano Lavarini, sarà a disposizione della sua nuova squadra dopo le olimpiadi di Parigi, dove andrà a caccia di una medaglia.

La carriera

Lukasik compie i suoi primi passi nelle giovanili del Jasieniak nel 2012; nel 2013 è nelle giovanili del Gedania. Nella stagione 2016-17 passa all'Atom Trefl Sopot giocando sia nella formazione giovanile che in prima squadra; prima di una parentesi di maturazione al Trefl Proxima Cracovia. Nella stagione 2018-19 il salto al Chemik Police e la definitiva consacrazione tra le migliori interpreti europee del ruolo di schiacciatrice-ricevitrice. Ha compiuto tutta la trafila delle Nazionali giovanili in Polonia, prima di iniziare nel 2018 l'esperienza nella nazionale maggiore, di cui ora è titolare e con cui conquista la medaglia di bronzo alla Volleyball Nations League 2023, venendo riconosciuta anche come miglior schiacciatrice della manifestazione.

Le prime impressioni

La neo giallobù parte dalle motivazioni che l'hanno spinta a sposare questo nuovo progetto: «Quando l'ho saputo per la prima volta, diciamo che ero un po' sotto shock, con molte emozioni positive. Mi è sembrata una grande opportunità, quella di lavorare in uno dei migliori club del mondo con tanti giocatori e uno staff straordinari. Spero di poter contribuire e aiutare la squadra a mantenere alta la qualità».

Al suo fianco capitan Wolosz: «Giocare con Asia è sempre stato un piacere, finora ho avuto l'opportunità di lavorare con lei in Nazionale e ha portato molto con la sua esperienza e personalità. Penso che ora lavorare insieme in un club possa darmi maggiori opportunità di vedere grandi cose di Asia».

Per Martyna sarà la prima volta in Italia: «Sento che nelle ultime stagioni sono cresciuta molto come giocatrice dal punto di vista tecnico e dell'esperienza, sicuramente non sono mai stata così pronta per questa sfida come in questo momento. Non vedo l'ora di competere nel campionato italiano che certamente è il top». Sulla sua nuova squadra: «Naturalmente, guardando le partite della Prosecco Doc Imoco e vedendo la connessione delle giocatrici, la fiducia e lo stile che mostrano in campo, mi sembra una squadra molto preparata, le ragazze hanno fatto sembrare tutto così facile nelle partite, ma dietro sicuramente c'è un grande lavoro. So che c'è molto da imparare sul sistema di gioco, ma come detto mi sento pronta e carica, sono molto curiosa di vedere come funziona dall'interno questa macchina vincente e sono orgogliosa di farne parte. Il mio obiettivo è contribuire alla costruzione di un'altra grande squadra, per continuare a crescere e contribuire a vincere ancora». Infine, sul pubblico del PalaVerde: «Ho già avuto il piacere di giocare davanti ai tifosi di Conegliano, che purtroppo all'epoca però non tifavano per la mia squadra! Ricordo però che l'atmosfera era unica e tutti erano molto coinvolti e partecipi di quello che succedeva in campo, quindi non vedo l'ora di incontrarli di nuovo, stavolta dalla mia parte, e festeggiare insieme altre vittorie».