Champions, Conegliano schiaccia l'Asterix ed è già nei quarti

Che l'Antonio Carraro Imoco Conegliano chiudesse il proprio girone al primo posto, ma non tutti avrebbero scommesso che ce l'avrebbe fatta con una giornata di anticipo. Questo è avvenuto in quanto ieri il Resovia, diretta concorrente delle pantere, è stata sconfitta per 3-2 a Stoccarda e dunque, i sei punti di vantaggio sulla squadra polacca (ospite al PalaVerde la prossima settimana in un match oramai ininfluente) fanno sì che ci sia anche il conforto dell'aritmetica.

Il focus però era ovviamente su quanto avvenuto stasera in Belgio: le ragazze di Daniele Santarelli sono scese in campo con la cattiveria e la determinazione giusta, non lasciando scampo al Beveren e chiudendo la pratica in poco più di un'ora. Troppo ampio era il divario e, come suol dirsi, la pallavolo non perde mai.

Trascinatrice è stata nemmeno a dirlo Isabelle Haak, autrice di 23 punti, mentre è stata brava a distinguersi anche Plummer, andata a segno 14 volte.

In un periodo in cui gli impegni si susseguono a cadenza vertiginosa non c'è spazio per il riposo: domenica 14 le pantere ospiteranno Chieri, galvanizzata dal percorso in Cev, martedì 16 invece ci sarà come detto la visita del Resovia in un match comunque da vincere per ottenere la miglior posizione nel ranking in vista del sorteggio dei quarti.

La partita

Santarelli sceglie Wolosz-Haak, Lanier-Plummer, De Kruijf-Lubian, libero De Gennaro

Il dominio è evidente sin dalle prime battute, specie con Haak e Plummer, spietate in attacco (12 su 12). Il primo set dura appena 20', con il colpo di Haak che suggelle l'11-25.

Il Beveren prova a farsi notare in avvio di secondo set, ma Lubian e Haak non perdonano (5-7). Montano le proteste per il punto del 10-14, ma Haak e Lanier sfruttano le singole occasioni (11-18). Chiude De Kruijf per il 14-25.

Conegliano accelera anche nella terza frazione (3-9), non mancando di dare spettacolo (9-18). Haak è incontenibile e con i suoi attacchi continui toglie il fiato all'avversario. Si chiude dunque su un altisonante 14-25.

Il tabellino

ASTERIX BEVEREN-A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO- 0-3 (11-25,14-25,14-25)

A.Carraro Imoco: Wolosz 2, Haak 23, Bugg ne, Plummer 14, Lubian 7, Lanier 7, Robinson Cook ne, Fahr ne, Squarcini ne, De Gennaro, Gennari ne, De Kruijf 7, Piani ne, Bardaro ne . All.Santarelli.

Beveren: Stragier 5,Vos 7, Cos 1, Krenicky 2, Overwater 1, Koulberg 3, Debouck, Neukfens, Vlahovic, Gilson ne, Debout ne, Wouters. All. Vansnick

Arbitri: Strandson (Est) e Szabo (Hun)

Durata set:20′,23′, 26′

Spettatori: 2.000

Note: Errori battuta Co 11, Be 5; Aces: 8-1 ; Muri: 7-2 ; Errori attacco: –

MVP: Haak