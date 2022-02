Champions, l'Imoco Volley non fa sconti al Chemik Police e chiude il girone a punteggio pieno

Non c'era assolutamente voglia di regalare nulla malgrado il biglietto per i quarti fosse già stato staccato da tempo e l'Antonio Carraro Imoco Volley ha tenuto pienamente fede all'impegno. Anche il Chemik Police, malgrado le assenze già previste di Fahr, De Kruijf e quella in extremis di Caravello, vittima di indisposizione, nulla ha potuto e ha dovuto cedere allo strapotere delle pantere, imbattute in Champions da quasi due anni. Chiudere a punteggio pieno è un'altra straordinaria impresa di questo fantastico gruppo, che ora può godersi il sorteggio di venerdì prossimo che designerà gli accoppiamenti dei quarti di finale ad eliminazione diretta che si disputeranno con partite di andata e ritorno.

LA GARA - Questo il sestetto base mandato in campo da Daniele Santarelli: Wolosz-Egonu, Vuchkova-Folie, Plummer-Coirtney, libero De Gennaro.

Primo set in controllo totale o quasi da parte delle italiane: Egonu e Folie bussano subito alla porta (4-2). Il Police fatica ad entrare in partita e deve subire il muro di Plummer (9-5). Egonu segna il 16-11, ma occhio a dare le polacche per morte: un turno al servizio di Brakocevic le riporta sotto (16-13). Drews fa scattare il campanello di allarme (18-17), che però viene spento prontamente da Vuchkova ed Egonu (20-17). E' il break decisivo che non consente alle ospiti di rientrare: è di Folie il colpo del 21-17. Il muro di Folie significa uno a zero (25-19).

Difficoltoso l'avvio di secondo set: Brakocevic e Drews non sono intenzionate a regalare nulla (10-13). La chiave è l'ingresso in campo di Myriam Sylla: è suo il punto del pari (13-13). Di Egonu il sorpasso (15-13), ma il Police è intenzionato fino all'ultimo a fare da guastafeste. Lukasic firma il nuovo aggancio (17-17). Sempre Paola Egonu determinante (20-18), ma gli sforzi sono resi ancora una volta vani da Drews (20-20). Folie è precisa nei primi tempi e Vuckova le dà man forte: 24-22 e due palle set per le gialloblù. Chiude un mani out di Sylla: 25-22 e strada in discesa.

C'è Omoruyi in luogo di Courtney ad inizio terzo set, che vede molto equilibrio fino a metà circa (14-14). E' proprio la giovanissima schiacciatrice del 2002 a fare cose importanti e a portare le compagne sul 17-14. Wolosz, grande ex di turno, distribuisce il gioco con la consueta maestria e a trarne beneficio è la solita Egonu, MVP del match (20-18). Un po' di apprensione nel finale, ma Sylla ed il capitano risolvono tutto: 25-22 e appuntamento dunque a venerdì.

IL TABELLINO

A.CARRARO IMOCO VOLLEY-CHEMIK POLICE 3-0

(25-19,25-22,25-22)

A.Carraro: Wolosz 1, Egonu 24, Vuchkova 4, Plummer 2, Courtney 6, De Gennaro, Folie 11, Sylla 10, Gennari, Frosini ne, Omoruyi 2, Munarini ne. All. Santarelli

Chemik: Drews 13, Brakocevic 10, Wasilewska 1, Milenkovic ne, Lukasic 15, Zurawska ne, Stenzel, Pol 6, De Almeida 5, Polec, Czyrnianska . All. Nawrocki

Arbitri: Lecourt e Markelj

Durata set: 26′,25′

Spettatori: 1.250

Note: Errori battuta A.Carraro 8;Chemik 9, Aces 1-4; Muri 7-1.MVP: Egonu