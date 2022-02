L'Imoco Volley non molla: Busto Arsizio spazzata via a domicilio

Il match della U Net Arena ha emesso una sentenza inequivocabile: la Prosecco Doc Imoco Volley non molla la corsa alla vetta della regular season e a dimostrarlo a chiare lettere è lo 0-3 rifilato a Busto Arsizio (21-25,21-25,23-25) che ha fatto sì che il brutto ko interno contro Monza venisse messo subito alle spalle. Daniele Santarelli dunque può tornare a sorridere: la sua squadra c'è ed è pronta a dare battaglia fino alla fine nelle competizioni in cui sarà impegnata.

LA PARTITA - Questo il sestetto base mandato in campo dal tecnico folignate: Wolosz-Egonu, Plummer-Courtney, Vuchkova-Folie, libero De Gennaro.

Per la verità l'inizio non è stato facile per le campionesse uscenti, che sono andate sotto 5-2 per mano di Poulter e Olivotto. Il pari è firmato Folie - Wolosz (5-5). Mingardi e Stevanovic tornano a fare la voce grossa (9-6), Egonu riavvicina nuovamente la sua squadra con un muro (10-9). Egonu è sempre in agguato è pareggia i conti (16-16) e sarà Vuchkova a determinare una prima svolta alla gara (16-18). Ancora Egonu prepara il terreno (21-24), Folie non si fa scappare l'occasione ed è 0-1.

Secondo set equlibrato fino al muro del 10-12, Busto non molla e si riporta al comando (15-14). Plummer ed Egonu firmano il controsorpasso (15-16). Anche in questo caso sono alcune iniziative ad essere decisive, precisamente quelle suddette giocatrici. Le bustocche non reggono il ritmo impresso dalle pantere e crollano sul 18-23. Chiude ancora l'azzurra ed è 21-25, punteggio identico al parziale precedente.

Terzo e decisivo set che inizia nel segno delle farfalle: 9-5 e Santarelli costretto a fermare il gioco. Conegliano non si arrende e riacciuffa il 12 pari con Courtney. Egonu e Folie imprimono la svolta (14-18), solo apparente perchè Olivotto non è intenzionata ad arrendersi prima del tempo. Si va dunque sul 20-20. La situazione rischia di complicarsi quando Stevanovic realizza il 22-21. Qui esce fuori la classe delle pantere, che con Egunu (MVP con 29 punti e il 56% in attacco e 3 muri) chiude la pratica e suggella una vittoria che può rappresentare un punto di ripartenza per una stagione che ha ancora molto da dire.