Per Conegliano è l'ora della festa. Santarelli ringrazia: «Una stagione magica»

Caduto l'ultimo pallone il verdetto è chiaro: l'Antonio Carraro Imoco Conegliano è campione d'Europa dopo tre anni dall'ultima volta. Già altri tre trofei erano finiti nella bacheca gialloblù, ma quello conquistato ieri ad Antalya era senza dubbio quello a cui la società teneva di più.

Impossibile non celebrare questo poker memorabile. Alle ore 18 la squadra e lo staff al gran completo farà festa con i tifosi in Piazza Cima, precisamente al Mezzosale. Un giusto e doveroso tributo ad un gruppo di lavoro che ancora una volta ha saputo superarsi e chiudere in gloria la stagione.

Felice come poche altre volte il coach Daniele Santarelli, che ha fine gara ha dichiarato: «E' sicuramente quello che noi speravamo. In primis per come si stavano mettendo le cose, poi per i presupposti iniziali, per come stava giocando la squadra e per il cammino incredibile che abbiamo fatto fino alla prima sconfitta stagionale. Credo che questa squadra meritasse tantissimo, quello che abbiamo fatto in questa stagione è qualcosa di magico. Non è semplice costruire un roster così, quindi ringrazio il club e gli sponsor, ma grazie anche a queste splendide ragazze che mi hanno permesso di vivere una stagione speciale: quattro coppe in una stagione così intensa non è facile vincerle».

Il pensiero è per l'ambiente gialloblù, la vera forza di questa squadra: «Sono felice per la società, per i tifosi, per chi tra le giocatrici e lo staff ci lascerà. Non sarà facile salutarli».

L'immagine di Sarah Fahr con le stampelle ha fatto temere il peggio, ma alla fine la centrale è riuscita a giocare. Santarelli spiega cosa è accaduto: «Lunedì scorso ha subito una brutta distorsione, aveva la caviglia gonfia e viola. Memori di quello che era successo a Orro abbiamo pensato: ce la possiamo fare anche noi. Abbiamo cercato di farle appoggiare la caviglia il meno possibile, tenendo le stampelle il più possibile, e ha fatto ieri il primo allenamento. I ragazzi dello staff hanno fatto un grandissimo lavoro».

Sul match: «Abbiamo svolto un ottimo lavoro a muro ed in difesa, il fondamentale in cui avremmo potuto veramente mettere in difficoltà un'ottima squadra come Milano. Del resto abbiamo una fase break molto importante. Quando abbiamo cominciato a calare e fare degli errori in attacco, Milano giustamente ne ha approfittato. Credo però che abbiamo meritato la vittoria».

Infine sul futuro, che potrebbe riservare al tecnico una squadra più forte di quella attuale: «Questa squadra è un bel richiamo per le giocatrici. Si sa che da noi si sta bene. Inoltre questo club ha sempre avuto la capacità di rinnovarsi se non addirittura migliorarsi».

Le protagoniste sul campo

E' una vittoria attesa soprattutto dal capitano Johanna Wolosz: «Avrebbe potuto vincere chiunque essendo una partita secca. Ci sono stati alti e bassi e non abbiamo giocato benissimo, ma alla fine l'abbiamo spuntata. Nel tie break ce l’abbiamo messa tutta, abbiamo dimostrato che siamo veramente forti e abbiamo meritato questa Coppa». Il gruppo perderà parecchie intepreti in estate: «Mi mancheranno tutte, soprattutto Robin (De Kruijf, ndr). È la mia migliore amica e già mi piange il cuore per lei, ma so che fa bene e sarà felice».

In visibilio anche Marina Lubian: «Non ci si stanca mai di vincere, e come potete ben vedere siamo molto felici. In queste partite è importante la mentalità: se le cose non ti riescono al meglio devi starci con la testa e lo abbiamo fatto. Sia in questa finale che in tutta la stagione». De Kruijf è partita titolare: «Sono veramente contenta per lei, mi ha lasciato tanto in questi anni e le auguro il meglio».

Quella di ieri era anche l'ultima in gialloblù anche per Alessia Gennari, che andrà a giocare negli USA: «Era il miglior modo per chiudere un cerchio. Direi ci siamo fatte un bel regalo». La centrale lascia con un poker leggendario: «Ogni vittoria è significativa. Quella dello scudetto è stata ottenuta grazie ad un grande spirito di squadra, quella della Champions davvero tanta roba. Non mi rendo ancora conto di quello è accaduto».

Infine Robin De Kruijf, la protagonista più attesa. Per lei compleanno e vittoria del trofeo più ambito: «Non c'è modo migliore per chiudere quest'avventura. Prima della partita avevo paura perchè tutto era così perfetto. Devo ancora realizzare quello che è successo, penso che dopo qualche bicchiere lo farò...».