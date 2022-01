L'Imoco Volley torna in campo: a Villorba arriva Casalmaggiore

La sosta forzata legata al Covid è solo un ricordo e la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si accinge al ritorno in campo. Ospite al PalaVerde di Villorba sarà la Trasporti Pesanti Casalmaggiore, già sconfitta all'andata con un sonoro 3-0. Per le pantere, che hanno due partite da recuperare, è l'occasione giusta per riprendere la corsa al primato nella regular season, che va sfruttata nel modo giusto. Si gioca domenica alle ore 17.

EX - Due sono gli ex della partite: il tecnico giallobù Santarelli è stato vice a Casalmaggiore nel 2014/15 (anno dello storico scudetto rosanero, il capo allenatore era Davide Mazzanti), mentre l’attuale coach Martino Volpini lo scorso anno era proprio assistente del tecnico delle Pantere. C’è anche nelle file ospiti l’ex regista di Conegliano Marta Bechis

LE PAROLE DEL COACH - Daniele Santarelli ha così parlato all'antivigilia dell'incontro: "Dopo la Coppa Italia per vari problemi legati al covid, prima per gli avversari poi per noi, abbiamo giocato solo una partita, questo ci ha costretto a cambiare la programmazione non solo delle partite, ma anche degli allenamenti e ci ha spezzato il ritmo in un momento in cui eravamo arrivati a un ottimo livello di gioco. Ora per fortuna siamo di nuovo al completo e torniamo a giocare, dobbiamo riprendere il filo del discorso soprattutto sul piano del gioco più che dei risultati e utilizzeremo queste due partite ravvicinate con Casalmaggiore domenica e in Serbia con Zok per la Champions per riprendere il nostro ritmo e il nostro gioco.

Per quanto riguarda il match di domenica sappiamo che Casalmaggiore non sta attraversando un gran periodo, ma proprio per questo arriveranno al Palaverde con la voglia di fare punti e potranno farlo senza particolari pressioni visto che siamo noi la squadra favorita. Per questo ci vorrà un approccio determinato a questa partita, ripeto che vogliamo ripartire dopo la lunga sosta già proponendo un buon livello di gioco".