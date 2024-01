Volley A1 femminile, Conegliano riceve l'ostica Chieri

Dopo la felice parentesi europea, culminata con la qualificazione anticipata ai quarti di Champions, per la Prosecco Doc Imoco Conegliano è tempo di tornare a pensare al campionato. Le pantere riceveranno la visita della Reale Mutua Fenera Chieri, squadra ostica a cui bisognerà prestare particolare attenzione.

La compagine allenata da Giulio Cesare Bregoli, di recente nominato ct della Svezia (allenerà dunque Isabelle Haak), è galvanizzata per gli ultimi risultati sia in A1, in cui da un paio di stagioni occupa in pianta stabile le prime posizioni, ma soprattutto in ambito internazionale, con la vittoria in Coppa Cev contro il Chemik Police, ex squadra peraltro di Asia Wolosz.

Il calendario è sempre più fitto, ma sarà necessario continuare sulla strada tracciata da inizio stagione e l'ampiezza della rosa in questo senso può essere di grande aiuto.

Si gioca domani alle ore 17 in un PalaVerde che sicuramente presenterà il pubblico delle grandi occasioni. Perchè ad oggi Conegliano - Chieri può essere considerato a tutti gli effetti un big match.

Precedenti ed ex

A senso unico il bilancio dei metch giocati: undici sono le vittorie gialloblù su altrettanti confronti.

Due invece sono le giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie: a Chieri militano Ofelia Malinov, in gialloblù nella stagione 2016/17, e Loveth Omoruyi, con le pantere dal 2020 al 2022.

Le impressioni del coach

Così Daniele Santarelli a poco più di ventiquattr'ore dal match:

"Veniamo da una settimana tosta, siamo rientrati dalla trasferta di Beveren e quindi ci resta un solo allenamento per preparare un match delicato contro Chieri che è un’ottima squadra che nelle ultime stagioni ha fatto vedere tutto il suo valore entrando nel lotto delle migliori del campionato italiano.

Considerando anche che già martedì ci aspetta, fortunatamente ancora in casa nostra, un’altra sfida con un’avversaria tosta come il Resovia, dovremo essere bravi a gestire le energie e in questo mi aiuta tanto avere la rosa al completo e quindi ampia possibilità di scelta all’interno del un roster. Dovremo essere lucidi nelle scelte e riuscire a gestire questi impegni ravvicinati, ma con la qualità delle giocatrici che io e il mio staff abbiamo a disposizione non sarà un grosso problema.

L’avversaria di domenica è una squadra molto interessante che sta facendo anche quest’anno un campionato nelle prime posizioni e certamente come successo anche all’andata cercheranno di metterci in difficoltà, noi contiamo sull’aiuto del nostro pubblico per fare un’altra bella prestazione al Palaverde e continuare il nostro cammino verso il prossimo obiettivo che è la Coppa Italia".