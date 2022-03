L'Imoco Volley cerca il colpo di coda: domenica arriva Chieri

L'Imoco Volley è pronta al rush finale. Domenica, in occasione della penultima di campionato, le pantere riceveranno la visita della Reale Mutua Fenera Chieri, che nelle utlime giornate sembra avere ritrovato la marcia giusta dopo un periodo caratterizzato da grandi difficoltà. L'ultima vittoria a Firenze ha consentito a Wolosz e compagne di riacciuffare il primo posto grazie anche all'opera delle ragazze di Bregoli, che nel derby piemontese hanno costretto la Igor Novara (che resta favorita dato che deve recuperare una partita, giovedì 30 marzo a Perugia) alla vittoria soltanto al quinto set. Sarà dunque fondamentale non mollare e scendere in campo con la giusta mentalità e concentrazione.

EX - Tra le chieresi c'è il libero Chiara De Bortoli, cresciuta nella Imoco Volley Pool Piave e facente parte del roster che si è laureato campione d'Italia nel 2016.

PRECEDENTI - Sette le sfide giocate finora, tutte vinte dalle gialloblù.

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli presenta il match: "Il primo posto in classifica di regular season non è fondamentale, ma ci farebbe piacere, quindi noi cercheremo di fare il nostro dovere nelle ultime due partite che ci restano e poi resteremo alla finestra a vedere la situazione perchè non dipende da noi ormai. Domenica giochiamo un’altra partita in casa, questa settimana al Palaverde è per noi molto utile perchè senza viaggiare possiamo allenarci meglio e recuperare qualche acciacco in vista degli imminenti playoff. L’avversaria di questo ultimo match casalingo della nostra regular season è Chieri che è una squadra con un roster secondo me di primissima fascia. Hanno cambiato poco e con intelligenza rispetto alla squadra dello scorso anno, giocano bene e come abbiamo visto l’altro giorno con Novara sono veramente una squadra di alto livello che si può inserire nelle alte sfere. Loro verranno a fare la partita, hanno bisogno di punti, ma noi vogliamo continuare il nostro buon momento e cogliere un altro buon risultato di fronte ai nostri tifosi, so che saranno in tanti a vederci domenica e vogliamo regalare a loro un’altra soddisfazione".