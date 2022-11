Volley A1 femminile, per l'Imoco Volley c'è la sfida alla capolista Chieri

La missione ora è riprendersi la vetta solitaria. La Prosecco Doc Imoco Volley si accinge ad ospitare domani sera (inizio ore 20:30) al PalaVerde la sorprendente (ma non troppo) Reale Mutua Fenera Chieri, prima a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie in tre partite. Le pantere di punti invece ne hanno otto per effetto del successo al tie break di Busto Arsizio e soltanto questo è sufficiente per rendere questa partita uno snodo cruciale, il primo di questo campionato.

Le campionesse d'Italia, chiamate dunque ancora una volta a dimostrare il proprio valore specialmente se davanti al proprio pubblico, potranno contare sul roster al completo ad eccezione di Sarah Fahr e Roberta Carraro, ancora alle prese con i rispettivi infortuni e dunque indisponibili.

Il coach Daniele Santarelli inquadra così quelle che possono essere le difficoltà che la sfida presenterà: "La partenza è stata buona, vincere tre gare di cui due in trasferta non è semplice. Abbiamo visto che abbiamo parecchie cose su cui lavorare e migliorare, ma iniziare con tre vittorie dà morale e grande spinta per proseguire nell’opera. Ci saranno tante sfide complicate in questa stagione perchè come si è visto da queste prime giornate sarà un campionato molto difficile e bisognerà fare un passo alla volta e crescere di partita in partita. Chieri in vetta me l’aspettavo perchè è un’ottima squadra che si conosec molto bene e ha avuto una preparazione quasi al completo, è un’ottima squadra che non è più una sorpresa. Hanno un telaio collaudato, giocatrici di alto livello allenate molto bene, quindi non è strano trovarle lassù. Sarà un cliente difficile, giocano palla veloce e possono contare su un ottimo muro difesa, si conoscono bene tra loro e quest’anno hanno anche messo importanti alternative in panchina che danno ancora più solidità alle nostre avversarie anche in caso di giornata no di qualche titolare. Noi comunque non vogliamo fermarci e davanti al nostro pubblico mi aspetto un’altra prestazione in crescita della mia squadra".