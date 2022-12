Volley A1 femminile, l'Imoco Volley annuncia il tutto esaurito per la passerella d'onore

Dopo un lungo periodo trascorso in giro per l'Europa la Prosecco Doc Imoco Conegliano può finalmente tornare a casa. E lo fa con una compagna di viaggio quantomai gradita: la Coppa del Mondo per Club conquistata meno di una settimana fa ad Antalya. Per l'occasione il pubblico gialloblù, per festeggiare al meglio questo straordinario traguardo, risponderà come meglio non si potrebbe: la società ha annunciato in giornata che il PalaVerde lunedì prossimo sarà tutto esaurito e pertanto non ci sarà la possibilità di acquistare biglietti in cassa.

Ospite della serata la Bartoccini Fortinfissi Perugia, formazione che attualmente staziona al terzultimo posto in classifica e che manca l'appuntamento con la vittoria da parecchio tempo. Avversaria dunque da non sottovalutare la squadra di Bertini, che vorrà di certo approfittare della stanchezza che le pantere inevitabilmente si portano dietro dopo i molteplici impegni sostenuti recentemente.

I PRECEDENTI - Non ci sono ex da ambo le parti, mentre 5 sono in totale le partite giocate dalle due formazioni: 4 sono le vittorie di Conegliano, 1 quella di Perugia vale a dire il 3-2 di tre anni fa che fu l'ultima sconfitta prima dell'incredibile serie di vittorie che tutti, almeno nella terra del Prosecco, conoscono.

IL PRE GARA DEL COACH - Così Daniele Santarelli fotografa la partita che andrà in scena tra poco meno di quarantott'ore: "Sono state settimane massacranti, siamo tornati ieri da Mulhouse stanchi, ma felici perchè abbiamo fatto finora un percorso incredibile che ci ha portato a vincere il Mondiale e a dimostrare anche vincendo in condizioni precarie la sfida di Mulhouse mercoledì di che pasta è fatta questa squadra. Sono orgoglioso delle ragazze, ma adesso dopo un po’ di meritato riposo ci concentreremo su questa partita che ci vede finalmente di nuovo a casa nostra, al Palaverde che so sarà pieno di gente desiderosa di salutare la squadra dopo aver tifato da lontano. Vogliamo chiudere in bellezza il girone d’andata e soprattutto congedarci con una vittoria da questo 2022 ricco di successi, e poi festeggiare il Mondiale tutti assieme. Farlo di fronte ai nostri tifosi sarà bellissimo, queste giocatrici e questo staff si meritano l’abbraccio del nostro fantastico pubblico, sarà davvero il modo migliore per chiudere l’anno e augurarci buone feste".