Champions, Conegliano in campo per l'ultima partita del girone

La stagione di concedere respiro alle varie squadre se ne guarda bene. E così, nemmeno il tempo di metabolizzare il soffertissimo 3-2 ai danni di Chieri che l'Antonio Carraro Imoco Conegliano è chiamata già a tornare in campo. Domani il PalaVerde siaccenderà le luci per la sesta ed ultima giornata della fase a gironi di Champions League che vedrà le pantere ospitare il Resovia, già battuta all'andata e la cui sconfitta al tie break a Stoccarda ha fatto sì che i quarti di finale fossero già in cassaforte.

Tre sono i precedenti: due risalenti alla passata stagione, con vittoria 3-0 al Palaverde e 3-1 in Polonia, e uno in quella in corso, con l'affermazione per 3-1 delle pantere sempre in trasferta.

Si gioca alle ore 20:30 e l'obbiettivo, neanche a dirlo, sarà ottenere una vittoria netta e pulita per cercare di assicurarsi l'accoppiamento più agevole possibile nel primo turno della fase ad eliminazione diretta.

La vigilia del coach

Così Daniele Santarelli a poco più di ventiquattr'ore dal match: "Siamo in un momento di "carico" dove il target sono i prossimi impegni di febbraio con la Coppa Italia e i playoff di Champions League, come si è visto ieri questo si ripercuote un po' sulla qualità del nostro gioco, ma stiamo lavorando in prospettiva e comunque sono molto contento dell'orgoglio e del carattere della squadra che ha saputo reagire alle difficoltà ieri sera portando a casa una bella vittoria, è stata una reazione importante. Non è facile amministrare le energie del gruppo con un calendario così fitto, ma ci proviamo. Abbiamo qualche acciacco da gestire, con tanti impegni ravvicinati è fisiologico, ma possiamo attingere alla profondità della nostra rosa quindi non sono preoccupato. Veniamo dalla trasferta di Beveren e da una lunga battaglia di campionato con Chieri giocata ieri, ora senza sosta ci tocca questo match con Resovia che è un'ottima squadra, ma in casa nostra non vogliamo sbagliare per chiudere bene il girone e poi concentrarci sulle prossime sfide. L'obiettivo in Europa è fare più strada possibile e il modo migliore è continuare a vincere".