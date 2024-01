Volley A1 femminile, per Conegliano inizia il ciclo di ferro

Due "finali" per difendere la vetta della classifica. Inizia a farsi decisamente più duro il gioco per la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che si appresta ad ospitare, per la prima tappa di questo ciclo di ferro che vedrà le pantere ospitare in rapida successione la Savino Del Bene Scandicci, domani nell'anticipo, e l'Allianz Vero Volley Milano. In poche parole il PalaVerde vedrà esibirsi nello spazio di otto giorni la terza e la seconda della classifica: per Wolosz e compagni dunque l'opportunità di indirizzare in maniera decisa a proprio vantaggio la regular season anche per gestire bene le forze in vista del rush finale.

Entrambe le squadre, dopo aver perso qualche punto di troppo nelle partite precedenti, sono tornate a fare la voce grossa superando di slancio i quarti di Coppa Italia, dunque sarà una sfida complicata e che si preannuncian ricca di colpi di scena in un palazzetto che si preannuncia tutto esaurito.

Squadre in campo alle ore 21 con diretta, tra le altre, su Rai Sport HD.

Precedenti ed ex

Le due formazioni si sono incontrate 29 volte, con 24 successi gialloblù e soltanto 5 delle biancoblù di Barbolini.

Due le atlete che hanno vestito entrambe le maglie: Isabelle Haak, a Scandicci dal 2017 al 2019, e Marina Lubian, in Toscana dal 2019 al 2022.

La vigilia del coach

Così Daniele Santarelli a ventiquattr'ore dal match:

"Raggiunto l'obiettivo della Final Four di Coppa Italia adesso possiamo concentrarci su queste due sfide in sequenza con le due nostre più immediate inseguitrici, prima Scandicci domani sera e poi Milano. Sono due squadre fortissime, tra le top del Mondo, saranno partite stellari che daranno spettacolo ed emozioni al nostro pubblico che ha già riempito il Palaverde per entrambe le gare. A partire dal match di domani saranno due test molto importanti per capire a che punto siamo rispetto a loro, come procede la nostra crescita e credo che saranno partite equilibrate ed entusiasmanti. Non sono sfide decisive, ma sono importanti per il morale e la convinzione nei propri mezzi, al di là dei punti in classifica. Però sappiamo bene che queste squadre le affronteremo anche quando ci saranno in palio i trofei, quindi daranno indicazioni ben precise per il lavoro futuro sia a chi vince che agli sconfitti. Quello che è certo è che domani sarà un match di grande spettacolo per tutti, bello da vivere in una cornice che si preannuncia caldissima".

Sull'avversario: "Scandicci è una squadra molto fisica, potente, con alternative di alta qualità in ogni ruolo, il loro attacco ha tante armi e non è da sottovalutare nemmeno il loro muro, un team di altissimo livello che sarà un gran banco di prova per la nostra squadra. Ci vorrà un passo in avanti in più rispetto alle ultime gare, ma so che la mia squadra in questi appuntamenti tira fuori motivazioni extra per dare battaglia contro le avversarie più forti".