Serie A1 femminile, per l'Imoco è di nuovo campionato: domani sfida alla neo promossa Trentino

Sono passati cinque mesi da quella meravigliosa serata dei 15 maggio, che ha assegnato alla Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano l'ennesimo scudetto della sua storia e domani il PalaVerde riapre le proprie porte per una partita che mette in palio i tre punti. Domani alle ore 17 le pantere riceveranno la visita dell'Itas Trentino, formazione neopromossa, tornata nella massima serie dopo una sola stagione di purgatorio.

Rosa al completo per le gialloblù, che però hanno un handicap non da poco: soltanto da pochi giorni la rosa è al completo causa impegni con nazionali e questo, almeno inizialmente potrebbe comportare delle difficoltà, da superare con la voglia e la determinazione propria di questo gruppo.

Non sta meglio l'avversario, guidato da Sinibaldi, che denunciano le assenze di Valentina Zago e Giulia Angelina, ancora sulla via del completo recupero dopo i problemi di natura fisica accusati in preparazione.

Le ex di turno

Nell'Itas c'è Gaia Moretto, ha giocato a Conegliano nella stagione 2018/2019; poi Giulia Marconato, figlia d'arte (suo padre Dennis è stato un indimenticato cestista della Benetton Treviso), cresciuta nel vivaio gialloblù e che proprio a Villorba farà il suo esordio in serie A1. Il tutto per un curioso scherzo del destino.

La vigilia del coach

Così Daniele Santarelli, tornato finalmente alla casa madre dopo un'estate che non dimenticherà facilmente: "Non vediamo l'ora di tornare a giocare il campionato al Palaverde per riabbracciare i nostri tifosi! già in questi giorni nelle amichevoli e nella presentazione in Piazza Cima abbiamo sentito il calore e la passione del nostro pubblico, ora torniamo a casa dopo tanto tempo e sarà bellissimo vedere nuovamente il Palaverde tutto gialloblù e rivivere l'atmosfera del nostro pubblico per assaporare le emozioni che ci sanno dare. Io sono arrivato da pochi giorni, abbiamo fatto tre allenamenti al completo finora questa settimana, ma la condizione del gruppo è davvero buona, per questo devo ringraziare il mio staff per il grande lavoro fatto nel precampionato mentre ero con la Turchia e alcune ragazze erano impegnate con le nazionali, sono stati fantastici e hanno portato la squadra già a un ottimo livello, ho 14 giocatrici tutte a disposizione e siamo prontissimi per questo atteso esordio. Trento? E' una buona squadra, all'esordio nella massima serie avranno entusiasmo e potranno giocare senza niente da perdere, con la mente libera, quindi dobbiamo giocare con attenzione e fare la nostra partita, ma anche sono certo che le ragazze affronteranno questo primo match con tanto entusiasmo per fare subito punti e iniziare bene questa stagione di fronte ai nostri tifosi".