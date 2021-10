Supercoppa, Conegliano è pentacampione!

Le pantere riprendono da dove avevano lasciato: a Novara non basta una prova di grande determinazione. Per le ragazze di Santarelli è la quarta affermazione consecutiva nella competizione, la quinta complessiva. Imbattibilità che si allunga ancora

E' durato appena un set il sogno della Igor Gorgonzola Novara di fermare l'incredibile striscia di vittorie della Imoco Conegliano Volley, ma alla fine ancora una volta ha vinto la legge del più forte. Le ragazze di Daniele Santarelli, in un Palapanini pieno solo in parte date le normative vincenti, hanno ottenuto il successo consecutivo numero 65, che è molto significativo in quanto la partita di oggi assegnava la Supercoppa di Lega, il primo trofeo della nuova stagione. Nemmeno alcuni infortuni importanti e l'inserimento di alcune giocatrici nuove (fase sempre delicata in ogni inizio d'annata che si rispetti) non hanno fermato la corazzata gialloblù, che hanno vinto 3-1 (23-25, 29-27, 25-15, 26-24) e ottenuto la quarta affermazione consecutiva nella competizione, la quinta complessiva. Davvero meglio di così non si poteva iniziare.

LA CHIAVE - Conegliano ha vinto la partita prevalentemente a muro, imponendosi 11-3. Le piemontesi sono state più efficaci al servizio, mettendo a segno 7 aces a 3. A fare la voce grossa e a confermare il suo magic moment non poteva essere che Paola Egonu, a referto in ben 26 occasioni. Novara ha tentato di controbattere con Karakurt e Daalderop (17 punti a testa), ma non c'è stato nulla da fare.

LA PARTITA - Nel primo set la Igor è molto motivata soprattutto al servizio e ciò fa sì che la ricezione avversaria soffra particolarmente. Cinque aces a uno è lo score, con Karakurt sugli scudi. Conegliano cerca di rimanere a contatto, ma alle iniziative di Plummer (6 punti) ed Egonu, hanno risposto una Bosetti al 100% in ricezione e un attacco piemontese trascinato da Daalderop (5 punti) e Karakurt (6). Novara riesce a limitare il gioco veloce delle pantere e riesce ad imporsi 25-23.

Conegliano inizia a tarare la difesa ad inizio secondo set e le cose iniziano ad andare meglio. Egonu mette a segno 9 punti e porta la sua squadra sul 16-14. Le azzurre però non vogliono lasciare nulla di intentato e riesce con Daalderop, protagonista a muro, a compiere il sorpasso (20-22). Le gialloblù sono ad un bivio e Santarelli è costretto a chiamare il time out: gli effetti sono benefici perchè Egonu ribalta la situazione (25-24). Hancock, con un colpo ritenuto buono dal videocheck, manda il parziale ai vantaggi. Succede di tutto, ma è De Kruijf a trovare lo spiraglio giusto e a realizzare il 29-27.

Nel terzo gioco non c'è partita o quasi. Plummer e De Kruif, rispettivamente 6 e 4 punti, mettono subito le cose in chiaro e segnano un cospicuo vantaggio (16-9) che verrà ben gestito. Lavarini prova a raccapezzarsi con i cambi, che però non serviranno: Conegliano vince 25-15 ed opera il sorpasso.

Quarto set con Novara che dà fondo a tutte le sua energie per rimettere in equilibrio il confronto (1-5 il break iniziale), subito annullato da Courtney ed Egonu (5-5). Hancock mette a ferro e a fuoco la ricezione veneta confezionando un altro strappo che potrebbe rivelarsi fondamentale (8-12). Egonu ci mette il muro ed è 13 pari. Il finale è infuocato: Santarelli inserisce Caravello per rinforzare la ricezione e Folie piazza il colpo del 24-22. Karakurt non molla e annulla le due palle set (24-24). Conegliano non perde la testa e con Egonu e Courtney realizza i due punti che assegnano gioco, partita e trofeo.