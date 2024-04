Conegliano perde in casa e Santarelli recrimina: «Ci siamo incastrati da soli»

Alla fine è accaduto quel che non sarebbe dovuto succedere. Si apre come peggio non si poteva la finale scudetto della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che si è vista battere in maniera clamorosa e beffarda dalla Savino Del Bene Scandicci, che è riuscita dunque ad interrompere in una delle occasioni più importanti dell'anno l'imbattibilità casalinga delle pantere. Che, morale della favla, ora saranno costrette ad inseguire.

Piuttosto critico il commento di coach Daniele Santarelli: «E' stata la partita più strana giocata quest'anno. Ci siamo incastrati da soli, dovevamo avere un po’ più di pazienza. In un momento del genere metterci 4-5 errori diventa complicato».

Peccato che tutto sembrava lasciare presagire all'ennesima vittoria: «L'avevamo ripresa in un momento molto difficile. spinti da un pubblico che non ha mai mollato. Ero contento di come avevo reagito la squadra, ed è un peccato che sia finita così. Però sapevo che sarebbe stata una battaglia, perché Scandicci sta giocando alla grande, e se non la affronti in modo aggressivo da subito diventa complicata. Hanno battitori che possono rompere il set, e oggi Antropova l’ha fatto anche un po’ troppo, visto che prendevamo anche i palloni che andavano fuori! Quando trovano un turno di servizio importante possono fare la differenza, l’ha fatto anche Diop, ma Scandicci non è solo questo e il primo e il terzo set li abbiamo persi anche per altre cose».

Il tecnico guarda già a gara due, da non fallire: «Ora sappiamo qualcosa più di loro, ovvero che avranno ancora più entusiasmo, ma noi sappiamo cosa vogliamo, stiamo facendo una stagione memorabile e vogliamo fare di tutto per portarci a casa questo scudetto. Oggi si sono visti in campo i due palleggiatori più forti del mondo, vederli giocare è una meraviglia: ormai non mi stupisco, più però è stato qualcosa di molto bello per questo sport. Questa la reputo una delle finali più belle, con un livello molto alto: di sicuro Scandicci è arrivata qui nel momento giusto, questo non è un bene per noi e dovremo sicuramente dare qualcosa in più per prolungare la serie».

La serenità del capitano

Fiduciosa nel rimettere in equilibrio il discorso già dal prossimo match Johanna Wolosz: «Non è certo andata come volevamo ma sono state anche brave loro a giocare e battere bene, mentre noi nei momenti decisivi non siamo state tanto efficaci. Io sono tranquilla, ricordo bene che anche l’anno scorso abbiamo iniziato la finale così così, ma poi ci siamo rialzate, e sono convinta che giocheremo ancora tante partite con Scandicci, almeno 3».

L'alzatrice conclude: «Dobbiamo essere brave ad abituarci a questo tipo di avversario, che oramai conosciamo bene. Sono convinto che già a Firenze le cose andranno meglio. Non voglio parlare di fortuna, secondo me noi abbiamo sbagliato un po’ troppo e dobbiamo avere più coraggio. Già le semifinali avevano mostrato che Scandicci era davvero in forma quindi mi aspettavo una partita difficile, ma adesso sappiamo qualcosa in più di loro».