Volley A1 femminile, l'Imoco Volley accoglie Isabelle Haak

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, malgrado le partenze importanti, vuole continuare a primeggiare in Italia e all'Estero e per riuscirci ha scelto praticamente il meglio di quanto fosse disponibile sul mercato. Isabelle Haak (1999) raccoglierà la difficile eredità di Paola Egonu, trasferitasi al termine della scorsa stagione in Turchia tra le fila del VakifBank campione d'Europa. Trattasi praricamente di uno scambio alla pari dato che l'opposta svedese proviene proprio dal club di Istanbul.

L'annuncio è stato dato dal club gialloblù lo scorso 6 giugno e nella giornata odierna si è registrata la prima presa di contatto della fuoriclasse nordica con la sua nuova realtà. L'occasione è stata la presentazione alla stampa avvenuta al PalaVerde alla presenza del presidente Piero Garbellotto. La conferenza stampa è visibile al seguente link: https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=819387112564638.

LA CARRIERA - Nata l'11 luglio del 1999 da padre francese e mamma scandinava a Lund, per Isabelle, che indosserà la maglia numero 11, sarà la seconda esperienza italiana dopo quella di Scandicci (2017-19). Sua sorella Anna, più grande di tre anni, milita attualmente in Francia e nella nazionale svedese.

La sua attività prende avvio in patria, precisamente con l'Engelholms, nel quale entra in pianta stabile nel 2014/15 vincendo il campionato, il premio di MVP come giocatrice dell’anno e miglior esordiente, facendo il bis nella stagione seguente. Nell’annata 2016-17 passa non ancora maggiorenne alla formazione francese di Ligue A del Béziers dove, pur non vincendo il titolo, viene nominata MVP e miglior opposto del torneo; oramai sul taccuino di tutti gli scout internazionali, “Bella” Haak nella stagione seguente si trasferisce in Italia dove disputa due campionati di Serie A1 con la maglia di Scandicci, prendendo confidenza con il grande volley nel campionato e nella Champions League. Nel 2019-20 il grande salto alla corte della corazzata Vakifbank Istanbul che le affida il ruolo di “bomber” designata. Con la formazione di Istanbul conquista due scudetti, due Coppe di Turchia, la Supercoppa nazionale 2021, il Campionato mondiale per club 2021 (dove viene premiata come MVP del torneo) e la CEV Champions League 2021-22, questi ultimi due trofei in finale proprio contro la sua nuova squadra.

Significativa anche la sua esperienza in nazionale, con cui debutta nel 2014 in una partita di qualificazione al campionato europeo 2015 contro la Lettonia: con i suoi 15 anni non ancora compiuti è stata la più giovane pallavolista svedese di sempre ad indossare la maglia della selezione maggiore. Tra i traguardi più significativi la European Silver League 2018.

IL PALMARES

TROFEI CON IL CLUB

1 Campionato Mondiale per Club (2021)

1 Champions League (2022)

2 Campionato Svedese (2014/15, 2015/16)

2 Campionato Turco (2020/21, 2021/22)

2 Coppa di Turchia (2020/21, 2021/22)

1 Supercoppa di Turchia (2021)

TROFEI CON LA NAZIONALE SVEDESE

2 European Silver League 2018 e 2022

PREMI INDIVIDUALI

– 2017 – Ligue A (Campionato Francese): Miglior opposto

– 2017 – Ligue A : MVP

– 2018 – European Silver League : Miglior opposto

– 2018 – European Silver League : MVP

– 2019 – Campionato mondiale per club: Miglior opposto

– 2021 – Sultanlar Ligi (Campionato Turco): MVP

– 2021 – Campionato mondiale per club: Miglior opposto

– 2021 – Campionato mondiale per club: MVP

– 2022 – Sultanlar Ligi : Miglior opposto