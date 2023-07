Serie A1 femminile, l'Imoco Volley presenterà lunedì la campagna abbonamenti

Mentre le giocatrici e parte dello staff sono in giro per il mondo con le proprie nazionali la Prosecco Doc Imoco Volley sta cercando di mettere a punto tutti i particolari per agevolare i propri tifosi in vista di una stagione che si annuncia ancora più stimolante di quella passata.

Lunedì prossimo la società gialloblù presenterà la campagna abbonamenti 2023/24: l'appuntamento è alle ore 18 presso la la Locanda Mezzosale in Piazza Cima a Conegliano.

Sarà una giornata ricca di eventi: in primis il presidente Piero Garbellotto illustrerà la campagna abbonamenti e le modalità di prelazione e acquisto; successivamente verranno svelate le modalità di acquisto, i prezzi e la nuova immagine della campagna; infine, da martedì, ci sarà il via alla vendita degli abbonamenti solo per gli ex abbonati 2022/23.