La Prosecco DOC Imoco Volley pronta a fare scalo a Roma. Obbiettivo prolungare la serie vincente

La Prosecco DOC Imoco Volley è attesa dalla prima trasferta di questo campionato e sarà piuttosto lunga ed insidiosa. Il prossimo avversario si chiama infatti Acqua & Sapone Roma, una squadra neo promossa e desiderosa di ben figurare in quella massima serie che nella capitale mancava da ben 23 anni. Obbiettivo raggiunto ampiamente dalle giallorosse, che sono riuscirte a sbancare Cuneo con un 3-0 che non ammette alcun tipo di replica e che deve far sì che le Pantere tengano le antenne dritte visto l'ambiente caldo che troveranno (previsto il sold out al Pala Lottomatica). Ciò ovviamente non potrà fermare la voglia di vincere di Daniele Santarelli e le sue ragazze, che vogliono fortemente allungare la striscia record di vittorie consecutive, attualmente ferma a 66, ma lo dovranno fare ancora una volta senza Fahr e Sylla ancora indisponibili.

LE PAROLE DEL COACH - Ecco le impressioni di Santarelli alla vigilia dell'incontro: "Affrontiamo un’altra neopromossa, ma abbiamo capito dalla prima giornata con Vallefoglia come il livello delle nuove squadre quest’anno sia molto alto. Roma ha dimostrato di non essere da meno rispetto alle marchigiane che tanto ci hanno messo in difficoltà domenica, è riuscita a vincere in un campo difficile come quello di Cuneo con un risultato importante e quindi ci prepariamo a sostenere un’altra dura battaglia al PalaEur. Già nel precampionato mi ero sbilanciato pronosticando come sorprese proprio Vallefoglia e Roma che hanno fatto un ottimo mercato e finora ho avuto ragione. Domenica sappiamo che ci sarà tanta gente e questo sarà di ulteriore stimolo per ben figurare, siamo contenti di fare parte di una bella festa per il ritorno di Roma ai massimi livelli, sarà una vetrina importante e noi daremo il massimo per onorare l’impegno. Ci stiamo allenando per crescere con pazienza consapevoli che abbiamo bisogno di tempo per raggiungere il nostro miglior livello che è ancora lontano, nonostante le assenze che abbiamo stiamo lavorando bene e in questa settimana c’è stata massima concentrazione per la sfida del PalaEur. Loro avranno entusiasmo per questo debutto storico, c’è grande passione, è bello che Roma, la capitale, sia nella massima serie e giochi in un impianto così importante. Ci sono tutti i presupposti per un grande spettacolo, ma noi andremo lì per vincere consapevoli però che ci vorrà una partita tosta da parte nostra".

PREVENDITA E ABBONAMENTI - La società, tramite sito ufficiale, ha fatto sapere che è ancora aperta la campagna abbonamenti (info su www.imocovolley.it, sezione biglietteria) e sono anche in vendita i biglietti per la prossima partita casalinga, il big match delle Pantere con l’Igor Novara di giovedì 21 alle 20.30 al Palaverde.

DOVE SEGUIRE LA GARA - Roma - Conegliano verrà trasmessa in diretta su www.volleyballworld.tv, in abbonamento. Aggiornamenti e interviste post gara sono previsti sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.