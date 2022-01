L'Imoco Volley pronta al ritorno in campo: domenica c'è Casalmaggiore

Il focolaio che ha colpito l'Imoco Volley è in via di risoluzione. Restano due le giocatrici positive e in attesa di negativizzazione, quindi a termini di regolamento lo scontro casalingo di domenica contro Casalmaggiore può essere disputato. Per le pantere si tratta dunque di un ritorno in campo dopo essersi viste rimandato il big match contro Novara e addirittura annullata la sfida di Champions contro le ungheresi del Fatum, sconfitte a tavolino per 3-0.

PREVENDITA - E’ attiva fino all’inizio della partita di domenica la prevendita dei biglietti on line su www.imocovolley.it, sezione biglietteria e su www.vivaticket.com, con la possibilità di scegliere autonomamente il posto, ricevendo il biglietto in formato digitale, stando comodamente a casa. Oppure nei punti vendita fisici Vivaticket. Prezzi: Curva (colore rosso): 10 euro; ridotto (6-12 anni) 5 euro Distinti (colore blu): 20 euro; ridotto (6-12 anni) 11euro. Al prezzo va aggiunto il diritto di prevendita e commissioni di servizio.

Si ricorda che per accedere al Palaverde è necessario presentare il GREEN PASS RAFFORZATO (per i maggiori di 12 anni) ed indossare MASCHERINA FFP2.

RIMBORSI DELLA GARA DI CHAMPIONS - La piattaforma online per gestire le richieste di rimborso sarà attiva da lunedì 24 gennaio e fino alle ore 23:59 del 6 febbraio 2022 ed è raggiungibile a questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/rimborsi. Oltre tale fascia temporale non sarà possibile evadere le richieste di rimborso. Questa modalità è l’unica valida per chi ha acquistato il biglietto online e per chi ha acquistato il biglietto in un punto vendita.La procedura guidata chiede di inserire un dato specifico relativo ai biglietti acquistati (CODICE A BARRE, SIGILLO FISCALE, CODICE TRANSAZIONE) selezionabile da un menu a tendina; se i dati sono corretti viene richiesto un iban e si può completare la procedura. I rimborsi verranno processati tutti da VivaTicket a fine procedura, quindi dopo il 6 febbraio. Per informazioni: biglietteria@imocovolley.it – 3272264138