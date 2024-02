Conegliano pronta alla missione Coppa Italia

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è pronta per il secondo appuntamento più atteso della pallavolo nazionale. Tra domani e domenica si assegnerà a Trieste la Coppa Italia, della quale le pantere sono detentrici delle ultime quattro edizioni.

Il primo ostacolo è una delle sorprese della competizione, ovvero quella Reale Mutua Fenera Chieri che si sta ben comportando in Coppa Cev e che nei quarti ha saputo sbattere fuori niente meno che Novara. In più le piemontesi sono state tra le pochissime squadre nel corso del campionato a non permettere alle gialloblù di conquistare la vittoria piena.

Sarà dunque una semifinale con il pronostico sulla carta nettamente sbilanciato verso Wolosz e compagne, ma non è sbagliato asserire che in ogni partita secca può accadere davvero di tutto. Il fischio di inizio è fissato per le ore 15.

La vigilia del coach

Daniele Santarelli, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha dimostrato di avere le idee ben chiare: «Se noi abbiamo fame? Chi viene da noi conosce bene qual'è il nostro arduo compito. In questi anni abbiamo fatto qualcosa di bello e di importante, quindi vincere ti porta a vincere. Non è mai sufficiente quello che abbiamo fatto, dobbiamo sempre continuare a guardare avanti. Entrando al Palaverde ci sono degli stimoli importanti, noi alziamo gli occhi e vediamo gli stendardi di tutto quello che ha vinto la Sisley Treviso e per noi sono un obiettivo».

Non manca un pizzico di invidia per il collega che affronterà domani: «E' un grande incentivo per me allenare queste ragazze così forti e determinate ma anche confrontarmi con tanti altri allenatori che hanno fatto e stanno facendo cose importanti. Basti pensare che Barbolini di Coppe Italia ne ha vinte otto!».