Volley A1 femminile, Conegliano ora si concentra sulla Coppa Italia

Manca soltanto una manciata di punti e la Prosecco Doc Imoco Conegliano potrà laurearsi campione d'inverno. Un titolo platonico, ma che dà comunque grande soddisfazione e valore al lavoro svolto. Ma soprattutto mette in pole position le pantere per il prossimo traguardo che andrà a giocarsi, la Coppa Italia. La prossima tappa è la trasferta di Pinerolo, che potrebbe avvicinare ulteriormente l'obbiettivo.

C'è ottimismo in quanto la squadra gira bene di testa e di gambe e si è visto anche ieri contro Vallefoglia, che qualche difficoltà era pur riuscita a crearla. A tal proposito Daniele Santarelli a fine gara ha detto: "Non siamo partiti benissimo, ci abbiamo messo un po’, poi dopo si è invertita la rotta e abbiamo cominciato a essere efficaci in ogni fondamentale. Forse potevamo fare meglio in difesa ci abbiamo messo un po’, poi dopo si è invertita la rotta e abbiamo cominciato a essere efficaci in ogni fondamentale".

Si naviga verso il prossimo obbiettivo: "Non è sempre facile trovare gli stimoli, ma bisogna farlo in ogni singola partita per cercare di crescere e arrivare al top al prossimo appuntamento, che sarà la Coppa Italia, perché vogliamo provare ovviamente ad arrivare fino alla finale e portare a casa un altro trofeo".

Il calendario comincia a snellirsi: "Dobbiamo sfruttare al massimo i prossimi due mesi per proporre la nostra miglior pallavolo. Tuttavia non è semplice e io mi arrabbio quando non ci riusciamo e caliamo l’attenzione. Quando non siamo così efficaci è come se permettessimo alcune cose, ma devo ritenermi comunque soddisfatto della mia squadra. Ora finalmente avremo due settimane senza turni infrasettimanali e questo ci permetterà di lavorare meglio su alcuni dettagli. Vorrei anche recuperare un po’ di acciaccate per far rifiatare qualcuno, perché al momento ancora non ci riesco ed è normale che quando giochi tanto e fai tante trasferte qualcosa alla fine paghi".

Finale con un elogio a Khalia Lanier, MVP: "In estate siamo andati su di lei con decisione perché pensavo che sarebbe stata la giocatrice perfetta per come avevamo concepito la squadra, ma non avendo mai giocato a questi livelli è normale che avesse bisogno di tempo. Ci ha messo un po’, ma ora sta trovando continuità e questa continuità le sta dando serenità. Ha capito che a Conegliano ci può stare perché se lo merita, poi sta a lei cogliere l’occasione. Quello che possiamo fare noi è aiutarla senza metterle pressione".