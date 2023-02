Serie A1 femminile, per l'Imoco Volley insidiosa trasferta a Casalmaggiore

L'estenuante tour de force, che ha visto le ragazze della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano "costrette" di fatto a scendere in campo ogni tre giorni per settimane, è alle spalle e ora c'è finalmente stata l'ebbrezza del riposo. Finalmente è scattata la prima settimana tipo dopo tempo immemore per le pantere, che hanno potuto staccare un po' la spina e recuperare energie, ma la moltitudine di impegni sostenuti ha prodotto un bilancio sostanzialmente positivo: non si è mai assaporato il sapore amaro della sconfitta ed inoltre si è messo in bacheca il terzo trofeo stagionale, la Coppa Italia, dopo la Supercoppa di Lega ed il Mondiale per Club. E scusate se è poco.

Bisogna però tornare a serrare le fila: domani torna il campionato e le gialloblù, la cui ampiezza della rosa ha evidentemente fatto la diffenrenza in questo periodo colmo di impegni, non possono permettersi di rallentare il passo. La prossima tappa è la trasferta di Casalmaggiore contro una squadra, quella di Pistola, vogliosa di riscatto dopo l'inatteso rovescio di Perugia e servirà un approccio importante per portare via i tre punti dal PalaRadi. Le immediate inseguitrici inoltre, Scandicci in testa, sembrano aver ritrovato il passo giusto e c'è soltanto un modo per rimanere saldi al comando: vincere. Fischio di inizio alle ore 17.

Diversi gli ex della gara: Dimitrova (Nikolova), De Bortoli e Melandri sono hanno vestito in passato la casacca gialloblù, dall’altra parte sono stati a Casalmaggiore sia coach Santarelli (da vice) che Alessia Gennari.

LA VIGILIA DEL COACH - Daniele Santarelli, con il solito pragmatismo che lo contraddistingue, mette in guardia i suoi dai pericoli che la sfida presenterà: "E’ stata una settimana anomala per noi in questa stagione, abbiamo staccato due giorni che sono stati importanti per riposare dal punto di vista fisico e mentale. Poi abbiamo fatto qualche allenamento tosto, finalmente abbiamo potuto fare sedute più lunghe e proficue che solutamente quest’anno è stato impossibile fare per il calendario fitto. Questo febbraio servirà quindi per crescere e ritrovare la migliore forma in vista del rush finale. Domenica andiamo a Casalmaggiore, una squadra che ha iniziato benissimo la stagione, poi ha avuto sfortuna con qualche infortunio come quello a Nikolova che li ha penalizzati, ma domenica ci aspetta un impegno importante a Cremona. Ritengo Casalmaggiore una delle squadre più complete e ambiziose tra quelle sotto la primissima fascia, è molto pericolosa specie in casa sua. Sarà una squadra che potrà dire la sua fino ai playoff, ben allenata e con tante giocatrici importanti, loro di certo daranno il massimo domenica di fronte ai loro tifosi, ma noi non saremo da meno".