Imoco Volley, è resurrezione a Monza! Vittoria in rimonta e serie riequilibrata

E' sempre difficile fare pronostici in una finale scudetto e anche quanto accaduto questa sera in gara 2, in un'Arena stracolma di gente, non può che essere la conferma di questo. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano sembrava avviata ad un'altra sconfitta che sarebbe stata pesantissima soprattutto sotto il profilo psicologico e proprio nel momento più delicato, vale a dire quando era sotto di due set, si è ricordata di portare il tricolore sul petto e ha tirato fuori gli artigli, riuscendo a ribaltare la situazione e a vincere 3-2 (25-23, 25-23, 16-25, 20-25, 10-15). La serie torna dunque in equilibrio e si sposterà nuovamente al PalaVerde sabato prossimo: un vantaggio che le pantere, protagoniste dunque di un ruggito a dir poco assordante, dovranno necessariamente sfruttare magari facendo tesoro degli errori che anche in questa seconda partita non sono mancati.

Articolo in aggiornamento