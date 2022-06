Serie A1 femminile, l'Imoco Volley ringiovanisce con Marina Lubian

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano cerca di aggiungere ulteriore freschezza al suo organico con l'arrivo di Marina Lubian, che va così a rimpinguare il reparto dei centrali già composto dalla riconfermata Fahr e da Squarcini. Su di lei c'era un'agguerrita concorrenza, ma la società presieduta da Piero Garbellotto, con grande determinazione e volontà, è riuscita a spuntarla. Lubian, che indosserà la maglia numero 9, proviene dalla Savino Del Bene Scandicci, che lo scorso anno ha trionfato in Challenge Cup, e tra le sue caratteristiche, che fanno di lei una giocatrice moderna, ci sono muro e battuta in salto.

LA CARRIERA - Nata a Moncalieri (Torino) l'11 aprile del 2000 ed alta 192 cm, Marina ha iniziato la sua attività presto, precisamente nelle fina del Lilliput di Settimo Torinese (2015/16), con il quale si guadagna la promozione in A2. Dal 2016 al 2019 indossa la casacca del Club Italia, che si divide tra A2 e A1, mentre nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia della Savino Del Bene Scandicci.

Anche in Nazionale la sua esperienza inizia in età giovane: il ct Mazzanti non può non notare le sue qualità e la include nella lista delle convocate che nel 2018 sfiorano il successo mondiale in Giappone, perdendo in finale contro la fortissima Serbia.

PRIME IMPRESSIONI

Lubian esordisce rivelando come è nata l'idea di accettare la nuova destinazione: "La scelta di venire a Conegliano è stata una somma di fattori. Credo che avrò l’opportunità di crescere molto con Daniele (coach Santarelli) e tutto lo staff ma anche con le ragazze che sicuramente saranno parte fondamentale della mia crescita e di quella della squadra".

Dopo tante battaglie da avversaria ecco che è finalmente arrivata l'ora di giocare in gialloblù: "Dopo tante volte che ho sfidato Conegliano, sia quando stavo al Club Italia, sia negli ultimi anni quando ero a Scandicci, essere adesso dall’altra parte della rete fa un effetto molto particolare, ma sicuramente mi riempie di orgoglio e non vedo l’ora di conquistare tutti gli obiettivi che ci prefisseremo con il mio nuovo club e le mie nuove compagne".

Si riparte anche da un elemento di grande valore per cercare di continuare a vincere: "Per me è molto emozionante far parte di questo “nuovo ciclo” della squadra, ci sarà un gruppo con tante nuove oltre a me e gli stimoli sono davvero tantissimi. Conosco già alcune ragazze e credo che questo sicuramente aiuterà, ma sono molto curiosa di conoscerle tutte al più presto e condividere con loro delle belle emozioni!".

Sul gioco di Santarelli: "Mi è sempre piaciuto tanto, essendo un centrale quando ero dall’altra parte è sempre stato difficile stare dietro al gioco veloce delle Pantere. Asia Wolosz è una delle palleggiatrici più forti del mondo, quindi non credo che avremo troppe difficoltà nel trovarci, sono molto fiduciosa!".

Da ex avversaria Lubian giudica le pantere così: "Sicuramente hanno sempre avuto qualcosa in più perché hanno giocato tanti anni assieme, un gruppo solido con ottimi innesti ogni anno, e sono state capaci di creare un gioco tutto loro e una coesione che si percepiva dal di fuori. Oltre ovviamente ad essere individualmente delle ragazze fenomenali e delle grandi campionesse, ma secondo me la coesione è stata la loro forza, ora starà a noi seguire questa traccia".

Sarà comunque un'estate ricca di impegni: "Per ora il programma è di partecipare alla VNL e in seguito dopo un po’ di riposo ci saranno gli allenamenti di preparazione al Mondiale, e poi …si vedrà! A proposito vorrei mandare un grosso in bocca al lupo a Sarah che spero si rimetta al più presto e ci manca tanto!".

La neo centrale chiude con un saluto ai nuovi supporters: "I tifosi di Conegliano sono sempre presenti, in casa e fuori, li sento aiutare la squadra in qualsiasi momento, con calore e con correttezza, anche da avversaria mi hanno sempre fatto i complimenti e sono stati sempre molto sportivi. Quindi un saluto di cuore a loro e ci vediamo presto!!".