Serie A1 femminile, l'Imoco riabbraccia Bella Haak

La Prosecco Doc Imoco Volley ritrova la sua atleta di punta. Dopo aver stupito al primo anno in gialloblù, non avendo fatto rimpiangere niente meno che Paola Egonu, la "Regina Del Nord" è pronta a trascinare le pantere verso nuovi trionfi.

Esauriti gli impegni con la nazionale svedese Bella si è rimessa a disposizione del gruppo ed ha tracciato, ai microfoni dell'ufficio stampa del club, un bilancio dell'estate appena trascorsa non dimenticando di rivolgere uno sguardo alle sfide che attendono lei e le sue compagne.

Si parte dalla fine: "E' stata un'estate fantastica, un po' lunga per il fatto che ero in nazionale. Sono molto felice per i risultati ottenuti, ma lo soo ancor di più per essere di nuovo qui!". La finale scudetto vinta non può essere passata di mente: "Sono stati davvero dei playoff lunghi lo scorso anno. Ho dei ricordi meravigliosi delle ultime partite, non vedo l'ora di giocare davanti ai tifosi del PalaVerde".

L'auspico per l'anno che verrà è chiaro: "Sono davvero molto felice di essere tornata qui e mi auguro che la prossima possa essere un'altra fantastica stagione".

Haak troverà una squadra una squadra che, a differenza della scorsa estate, ha subito ben pochi scossoni. Un vantaggio indubbiamente da sfruttare: "Quest'anno sicuramente sarà più semplice lavorare di squadra in quanto non abbiamo fatto molti cambiamenti. Questo è un bene perchè non c'è molto tempo per lavorare prima che la stagione inizi. Vedremo come andrà, ma obbiettivi rimangono gli stessi che in passato".

Sulla prossima partecipazione al campionato e alla Champions: "Sarà sicuramente una stagione tosta, poichè il livello delle squadre in A1 si è alzato. Ci sono molte giocatrici forti ora quindi sarà sicuramente divertente e ci saranno delle partite spettacolari".