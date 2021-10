La Conegliano dei record ritrova finalmente il pubblico del Palaverde. Attiva la prevendita

I tifosi gialloblù, seppur in numero limitato (ammessi 1871 spettatori), potranno tornare ad ammirare le campionesse di tutto. Le istruzioni per assicurarsi i biglietti

Meno tre e finalmente si ricomincia. Il campionato di serie A1 femminile è pronto a ripartire con una novità rispetto al recente passato: seppur in numero limitato (si spera il meno possibile) il pubblico sarà ammesso nei palazzetti. E' il giusto premio per la tifoseria dell'Imoco Volley Conegliano che potrà tornare ad ammirare da vicino le campionesse di tutto (ultimo successo in ordine di tempo la Supercoppa conquistata a Modena contro Novara, con striscia da record di 65 vittorie consecutive). La rincorsa alla riconferma dello scudetto inizierà domenica prossima alle 20:30 contro la neopromossa Vallefoglia (il match verrà trasmesso in diretta su Sky Sport Arena) e le pantere potranno contare sul sostegno di 1871 supporters ammessi al Palaverde di Villorba, che auspicano una partenza convincente e soprattutto vincente delle proprie beniamine.

BIGLIETTI, LE MODALITA' DI ACQUISTO - La prevendita dei tagliandi (mentre prosegue parallelamente anche la Campagna Abbonamenti) è attiva fino a domenica sera ON LINE sul circuito Vivaticket (www.vivaticket.it o www. imocovolley.it, sezione biglietteria) o nei punti vendita Vivaticket della provincia. I prezzi: Curva 10 euro (ridotto 6/12 anni 5 euro); Distinti 20 euro (ridotto 6/12 anni 11 euro). Acquistando on line al prezzo del biglietto sarà applicato dal gestore il diritto di prevendita. Si ricorda che per entrare al Palaverde è necessario esibire il Green Pass.