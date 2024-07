Conegliano, Santarelli avverte: «Girone Champions abbordabile? Solo se siamo noi stessi»

Nella giornata di ieri è stato effettuato il sorteggio della fase a gironi della Champions League ed in casa Antonio Carraro Imoco Volley arrivano le prime reazioni.

A commentare il verdetto dell'urna lussemburghese all'ufficio stampa del club gialloblù il tecnico Daniele Santarelli, che tra pochi giorni affronterà l'avventura olimpica con la Turchia: «Per il terzo anno di fila giochiamo con il Resovia, avversario che conosciamo molto bene anche se ha cambiato alcune pedine. Di certo saranno in grado di impensierire chiunque. Poi una trasferta nuova e non facilmente gestibile per noi sul piano logistico perchè a Plovidiv non siamo mai andati; poi Mladost, una squadra che fa parte del mio passato anche se non tanto lontano. L'altra invece è un team bosniaco, imbottito di giovani del posto».

C'è un monito da cui non si può prescindere: «Credo possa considerarsi un girone abbordabilissimo, ma solo se dimostriamo di essere quelli costruiti per raggiungere un determinato obbiettivo. Certo è che la Champions è una competizione tosta e difficile che farà parte delle cinque che andremo a disputare, quindi dovremo capire le date in cui affronteremo determinare trasferte, che potrebbero andarsi ad incastrare con un campionato assai complicato come quello italiano. Non dimentichiamoci il Mondiale per Club, a cui teniamo molto».

Infine l'invito più importante: «La Champions ovviamente ha il suo fascino: noi ne siamo i detentori e dobbiamo rispettarla dando il massimo e resettando quanto fatto fino a poche settimane fa».