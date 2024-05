Per Conegliano è scattata la missione Champions

I festeggiamenti per la riconquista del tricolore sono stati messi nel cassetto. Almeno momentaneamente. In mattinata è scattata la missione Champions, con la Prosecco Doc Imoco Conegliano che ha il chiato intento di tornare sul tetto d'Europa dopo tre anni.

Si giocherà domenica 5 maggio alle ore 19 (ora italiana) l'evento più atteso dell'anno e lo è ancor di più per il fatto che di fronte c'è un'altra formazione italiana, ovvero l'Allianz Vero Volley Milano, che punta a questo trofeo per salvare la stagione.

Tuttavia le pantere arrivano all'appuntamento con ottime credenziali in quanto nella massima competizione europea di quest'anno hanno vinto tutte e 10 le partite disputate. Ad impreziosire questo percorso netto (il dato stagionale parla di 47 vittorie e 2 sconfitte) quanto avvenuto nella fase ad eliminazione diretta, con i successi ai danni di VakifBank (squadra campione uscente) ed Eczacibasi (campione del mondo in carica).

Non ci sarà copertura televisiva in chiaro (ed è un vero peccato): il match verrà trasmesso in diretta su DAZN. Lo stesso avverrà per la finale maschile tra Trento e Jastrzebski Wiegel, che avrà inizio alle ore 16, sempre ora italiana. Un centinaio circa i tifosi gialloblù provenienti dall'Italia.

Precedenti ed ex

Sono 36 le partite giocate nelle varie competizioni: il bilancio sorride alle venete con 31 affermazioni contro le 5 delle milanesi. In questa stagione quattro vittorie della Prosecco DOC Imoco a Livorno in Supercoppa (3-1), a Trieste in finale di Coppa Italia (3-2) e in regular season per 3-1 a Milano e 3-0 al Palaverde).

Nutrita la schiera di chi ha vestito entrambe le maglie. coach Marco Gaspari ora a Milano è stato il primo allenatore delle Pantere dal 2012 al 2014 e in campo ci saranno Raphaela Folie (6 stagioni a Conegliano), Miriam Sylla (5) e Paola Egonu (3), indimenticabili ex Pantere. Da parte gialloblù hanno giocato con il Vero Volley Alessia Gennari (una stagione) e Kathryn Plummer (stagione 19/20 interrotta dal covid).

La storia delle pantere in Champions

2014 - quarti di finale

2017 - finale Vs Vakifbank al Palaverde: 0-3

2018 - terzo posto a Bucarest

2019 - finale Vs Novara a Berlino: 1-3

2020 - non disputata la fase finale (A.Carraro Imoco in semifinale)

2021 - finale Vs Vakifbank a Verona: 3-2

2022 - finale Vs Vakifbank a Lubiana: 2-3

2023 - quarti di finale

2024 - finale Vs Allianz Milano: ?

Le impressioni dei protagonisti

Attende con ansia questa partita il coach Daniele Santarelli, a caccia della ciliegina sulla torta: "Fino ad ora è stata una bellissima stagione, playoff culminati con una finale intensa e combattuta con Scandicci dopo aver superato un altra avversaria tosta come Novara, abbiamo già conquistato lo scudetto, la coppa italia e la supercoppa, questo è l'ultimo passo, quello che potrebbe consegnare agli annali un'annata davvero eccezionale, sarebbe fantastico e siamo qui in Turchia per provare l'impresa". L'avversario ha avuto molto più tempo per preparare la gara: "Giochiamo con Milano che non scende in campo da un po' di tempo, noi invece siamo rimaste sempre in ritmo con le battaglie dei playoff, è difficile dire se da questa situazione diversa siamo avvantaggiati noi o loro, ci sono dei pro e dei contro in entrambe le situazioni, alla fine sono sicuro che vantaggi e svantaggi si equilibrano e sarà il campo a decidere la più meritevole di conquistare questo importante trofeo". La Turchia per Santarelli significa molto: "Antalya per me riserva dolci ricordi, il Mondiale vinto due anni fa, il VNL con la nazionale turca, a me fa sempre piacere tornare in Turchia dove la pallavolo è seguitissima e posso ritrovare tante persone che conosco per l'esperienza con la nazionale, sono certo che domenica sia per la maschile che gioca prima di noi che per la nostra finale ci sarà una bellissima atmosfera". Il ruolino stagionale recita tutte vittorie gialloblù, ma il tecnico sa bene che domenica sarà tutt'altra storia: "I precedenti stagionali sono stati molto diversi, a volte abbiamo vinto bene, altre abbiamo sofferto come nella complicata finale di Coppa Italia, ma pra non contano più nulla le altre partite, giochiamo entrambe l'ultima gara della stagione, la più affascinante, e non ci sono favorite. Entrambe le squadre hanno preparato bene questo impegno e si daranno battaglia con tutte le armi a disposizione per conquistare la Champions. E' sempre difficile vincere questo trofeo e noi lo sappiamo bene, così come è quasi un'impresa anche arrivare alla finale. Adesso ci siamo, abbiamo i nostri tifosi che verranno a sostenerci e abbiamo tanta voglia di chiudere in bellezza la stagione, le ragazze ci tengono tanto e daranno il massimo per fare felici e ripagare di tanti sforzi i nostri incredibili tifosi, il club, gli sponsor e tutti coloro che ci hanno sostenuto nelle fatiche di questa stagione".

Per il capitano Johanna Wolosz sarà il gettone numero 210 in Champions: "A una settimana dalla grande felicità per la conquista del nostro sesto scudetto, assorbite le emozioni e le fatiche di una grande finale con Scandicci siamo cariche per questo ultimo obiettivo stagionale, a cui teniamo tantissimo. Giocare un playoff di questo livello e una finale con quattro partite durissime è stata la migliore preparazione per questa SuperFinal. Milano è certamente più riposata di noi perchè da un po' di tempo stanno preparando questa partita, ma noi mentalmente dopo aver giocato e vinto una battaglia del genere certamente siamo pronte e allenate bene a partite dove non si molla dal primo all'ultimo pallone. Vincere e soprattutto vincere dopo aver superato grandi difficoltà aiuta". Sull'atmosfera prevista: "Ricordiamo Antalya per aver vinto lì il Mondiale l'anno scorso, è un posto che ci dà grandi ricordi, ci sarà tanto tifo anche neutrale, chissà che il pubblico turco con Dani e Bella dalla nostra parte, he lì sono idoli, sia dalla nostra parte. Comunque ci sarà un'atmosfera bellissima, ci saranno anche tanti nostri sostenitori e non vediamo l'ora di giocare questa partita che sogniamo da tanto tempo". Ecco infine quale potrebbe essere la chiave del match: "I precedenti stagionali sono stati molto diversi, a volte abbiamo vinto bene, altre abbiamo sofferto come nella complicata finale di Coppa Italia, ma pra non contano più nulla le altre partite, giochiamo entrambe l'ultima gara della stagione, la più affascinante, e non ci sono favorite. Entrambe le squadre hanno preparato bene questo impegno e si daranno battaglia con tutte le armi a disposizione per conquistare la Champions. E' sempre difficile vincere questo trofeo e noi lo sappiamo bene, così come è quasi un'impresa anche arrivare alla finale. Adesso ci siamo, abbiamo i nostri tifosi che verranno a sostenerci e abbiamo tanta voglia di chiudere in bellezza la stagione, le ragazze ci tengono tanto e daranno il massimo per fare felici e ripagare di tanti sforzi i nostri incredibili tifosi, il club, gli sponsor e tutti coloro che ci hanno sostenuto nelle fatiche di questa stagione".