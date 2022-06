A1 femminile, l'Imoco Volley scommette sulla freschezza di Federica Squarcini

Una squadra, anche se punta al massimo, un occhio per le forze giovani lo deve necessariamente avere. E così la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano annuncia l'ingaggio di una delle atlete più promettenti del panorama italiano, vale a dire Federica Squarcini (2000), che nell'ultima stagione ha militato con la Cuneo Granda Volley. Le prestazioni di alto livello mostrate con le piemontesi hanno permesso alla centrale toscana di guadagnarsi la convocazione con la nazionale maggiore, dopo aver militato in quelle giovanili.

I NUMERI - Federica, nel 2021/22, è risultata terza nella classifica degli aces dell’intero campionato con 38 servizi vincenti, dietro solo a Antropova (41) e Hancock (42) e davanti a Egonu (37); decima nella classifica dei muri con 59 (0,79 a set), un attacco che viaggia oltre il 53% di vincenti; infine quarta nella classifica di rendimento dei centrali, dietro a Robin De Kruijf (3°), Bauer (2°) e Danesi (1°).

LA CARRIERA - Dopo un'inizio nelle giovanili del Pontedera, squadra della sua città, si registra nel 2015 il passaggio a Modena alternandosi tra la B1 e la squadra maggiore. Poi una stagione in B all’Anderlini Modena, due con l’Academy Sassuolo tra B1 e A2. Dopo il successo nel 2019 nella Coppa Italia di A2 con Sassuolo, due stagioni dal 2019 al 2021 in A1 con Monza dove partecipa alla vittoria della Coppa Cev nella seconda stagione. Lo scorso anno gioca con Cuneo con cui disputa un’ottima stagione culminata con la battaglia in tre gare nei quarti di finale con Novara dove Federica si distingue a suon di muri e presenza consistente in campo, dimostrando di essere pronta per l’alto livello.

PRIME IMPRESSIONI

Per Federica dunque all'età di 22 anni si aprono le porte della grande squadra: "Sono felicissima di venire a Conegliano, squadra che ho sempre ammirato fin da piccola in tv ed è un sogno adesso poter giocare con questa maglia. Quando è arrivata la chiamata inizialmente non ci credevo, andando avanti poi ho maturato dentro di me che questa era la grande occasione che mi aspettava, alla quale non potevo dire di no".

Decisivo è stato l'apporto nella scorsa stagione che, a suo dire, "è stata tutta un crescendo, sia personalmente che di squadra. Vorrei ringraziare infatti la società di Cuneo, la quale ha creduto molto in me, facendomi crescere e dandomi l’opportunità di mettermi in mostra. Adesso arrivo a Conegliano, società con tanti obiettivi e abituata a stare sempre al vertice di tutte le competizioni. Posso dire di sentirmi pronta a fare questo step perché ho voglia di mettermi in gioco e sfruttare questa grande occasione. Sono consapevole che non sarà facile ma ho tanta voglia di imparare e fare nuove esperienze. Ascolterò sicuramente i consigli delle mie future compagne e cercherò di dare il massimo in tutto".

Attesi ancora dei miglioramenti: "Quest’ anno ho potuto lavorare tantissimo sulla tecnica e migliorare su tanti fondamentali. Se posso dire dove vorrei fare uno step in più sarebbe il muro, specie per quanto riguarda le letture del gioco avversario. Invece quest’ anno mi sono tolta molte soddisfazioni in attacco e in battuta, ma anche lì c’è spazio per lavorare, comunque io spero di dare tutto il mio contributo alla mia nuova squadra".

Sul gioco della sua nuova squadra: "Affrontare Conegliano, specie per me che sono una centrale, non è stato semplice, perché il gioco di Wolosz è molto veloce e difficile da leggere a muro. Però devo dire che mi piace molto, amo giocare rapido e propormi in gioco con tante alternative anche con palla staccata. Penso che sarà stimolante inserirmi in questo tipo di gioco, avrò tanto da imparare e avrò modo di crescere".

Ad attenderla un gruppo quasi rivoluzionato: "Si so che la squadra di Conegliano sarà formata da tante giocatrici nuove, che provengono da campionati e situazioni diverse. Sarà un mix tra esperienza e gioventù e sono sicura che con il tempo creeremo il giusto feeling di gruppo che ci potrà permettere di toglierci tante soddisfazioni. Conosco già alcune mie compagne e sono molto felice di ritrovarle qui e non vedo l’ora di conoscere le altre!".

Sarà anche un'estate azzurra: "Questa estate affronterò i Giochi del Mediterraneo con la Nazionale in Algeria dal 25 giugno al 5 luglio. Sono molto contenta di aver avuto un’altra opportunità con la maglia azzurra, visto che l’anno scorso non ho potuto partecipare alla VNL per un problema fisico. Per me è sempre un onore".

Cuorisità per l'impatto con il suo nuovo pubblico: "Attendo di giocare al Palaverde, perché ho sempre visto il palazzetto pieno di pubblico per sostenere la squadra. L’atmosfera che c’è è molto bella ed i tifosi sono molto calorosi, seguono la squadra in tutte le trasferte e rappresentano il giocatore in più che può aiutare e caricare la squadra. Sarà stimolante ed emozionante conoscerli e condividere con loro tutte le emozioni!".

Chiusura con le prospettive personali per la prossima stagione: "Per quanto riguarda la società, come tutti gli anni, ci sono grandi obiettivi sia nel campionato italiano sia nelle competizioni internazionali. Quindi sicuramente l’obiettivo sarà quello di provare a raggiungere risultati eccellenti. Per quello che mi riguarda, sono consapevole che all’inizio dovrò ambientarmi e abituarmi al ritmo di questa squadra, ma spero di arricchire il mio bagaglio con tante nuove emozioni".