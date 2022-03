L'Imoco Volley fa in pieno il suo dovere al PalaBarton: Perugia sconfitta in tre set

L'intento per le ragazze di Daniele Santarelli (per lui in quasi ritorno a casa visto che è nativo della vicina Foligno) era chiudere la pratica nel più breve tempo possibile, visto lo scontro chiave con Monza di giovedì prossimo in Champions, ed è stato perseguito a pieni voti. La Prosecco Doc Imoco Volley ha espugnato il PalaBarton con un eloquente e pressochè scontato 3-0 (14-25, 18-25, 18-25) confermando di essere tornata a giocare su livelli ottimali e di non mollare quella vetta che ha sempre occupato oramai da anni.

LE CIFRE - Servizio a parte (2 gli ace a 1 per le padrone di casa), le pantere hanno prevalso nettamente in ricezione (67% vs 53%) ed in attacco (57% vs 31%). Netta prevalenza anche a muro (9 a 3). Trascinatrice la statunitense Kathryn Plummer, 16 punti di cui un muro ed il 58% in attacco, meritevole del premio MVP.

LA PARTITA - Dopo ben 193 giorni di assenza Santarelli può nuovamente contare sull'apporto di Sarah Fahr, schierata titolare con Vuchkova, regista Wolosz con Egonu opposto, schiacciatrici Courtney e Plummer, libero De Gennaro.

L'approccio è favorevole alle gialloblù, che con Egonu e Courtney vanno subito a bersaglio (0-2). Parità che viene subito ripristinata con Havelkova (2-2). Perugia sembra poter reggere il confronto, ma Plummer fa scappare le pantere sull'11-15. Il marchio impresso a questo primo set è a stelle e striscie: Plummer, in collaborazione con Courtney, fa sì che il divario diventi ancor più corposo ed il primo set termina con un nettissimo 14-25.

Nel secondo set l'equilibrio dura soltanto nelle primissime fasi (4-4), poi Egonu inizia a colpire ripetutamente la ricezione avversaria e il gioco inizia a scivolare sempre di più. Il muro di Fahr è importante e vale il 5-10. Perugia prova a reagire in qualche modo, ma senza esito: l'errore in battuta di Havelkova determina il 18-25.

Prova un ultimo sussulto di orgoglio Perugia in avvio di terzo set: l'ace di Diop la porta sul 3-1. Fahr però ha fame dimettermi in evidenza dopo il lunghissimo stop e sigla il 5-8. Dai nove metri Wolosz infila il 6-11, ma Guerra è una delle ultime ad arrendersi (10-13). Conegliano ristabilisce le distanze con Plummer che risolve uno scambio lungo (11-16). Le magliette nere non riescono a rientrare in gioco e il mani out di Frosini suona come una condanna definitiva (18-24). Chiude Fahr e le pantere possono esultare senza faticare troppo.