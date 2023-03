Champions, ora si fa davvero sul serio: domani l'Imoco Volley sfida il Fenerbahce per l'andata dei quarti

La Champions League si appresta ad entrare nel vivo con la fase ad eliminazione diretta e a partire da domani si inizia davvero a far sul serio. L'Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano, tra le candidate senza dubbio al successo finale, per la verità non è stata fortunatissima nel sorteggio, che le ha riservato la forte squadra turca del Fenerbahce di Istanbul (fischio di inizio alle ore 17), che annovera tra le sue fila giocatrici del calibro dell'opposta cubana Vargas, poi le nazionali brasiliane Macris, regista, e Ana Cristina, la russa Fedorotseva (classe 2004), la centrale Erdem, capitana di lungo corso, affiancata dall’ex Pantera Vuchkova. Certo, visto il percorso netto delle pantere nel girone (sei vittorie su sei) si poteva aspettare un accoppiamento più malleabile, ma la maggiore competizione per club è anche questa e se si vuole arrivare in fondo bisogna battere tutte le avversarie che si incontrano sul proprio cammino.

I precedenti però inducono all'ottimismo: tra Champions e Mondiale per Club la squadra italiana ha vinto tutte e 7 le partite disputate fino a questo momento.

Concludiamo con le ex in campo. A Conegliano gioca attualmente Kelsey Robinson Cook, mentre nella squadra del Bosforo milita attualmente la centrale bulgata Hristina Vuchkova, che ha vestito la maglia delle pantere nella scorsa stagione.

LA VIGILIA DEI PROTAGONISTI

Così coach Daniele Santarelli attende la prima vera sfida da dentro o fuori della competizione: "Arriviamo con la giusta tensione a questo momento decisivo della stagione europea. Abbiamo la consapevolezza di essere un gruppo forte che può giocarsela con chiunque. Giochiamo contro un team molto molto forte che probabilmente è nel momento migliore della stagione, loro stanno giocando molto bene e sono in fiducia, ma la mia squadra non deve avere timore di nessuno, stiamo bene e andiamo a Istanbul per fare una grande partita. Loro con l’arrivo di Vargas hanno trovato l’equilibrio giusto, stanno giocando molto bene puntando molto sull’attacco come si è visto nelle ultime uscite con Eczacibasi e Galatasaray entrambe vinte 3-0. Le loro attaccanti di palla alta sono molto forti, in battuta spingono molto, conosciamo bene le centrali dalla nostra ex Vuchkova alla carismatica Erdem, in più potranno contare sul fattore campo perchè ci aspetta un ambiente caldissimo come da tradizione quando si va da loro, ma è un quarto di finale di Champions ed è giusto che ci sia la giusta tensione, sarà stimolante giocare una partita così!".

Poi la grande ex di turno, avendo vestito la maglia delle canarine dal 2019 al 2020, salvo una breve parentesi in Giappone. Stiamo parlando della schiacciatrice Kelsey Robison Cook: "Ho vissuto due stagioni al Fenerbahce e ho splendidi ricordi di una realtà importante che ama la pallavolo. Sarà bello tornare dove conosco tante persone che mi sono state vicine, ma soprattutto sarà bello giocare una partita di livello altissimo contro una squadra top. Ci stiamo allenando molto bene, il feeling in squadra è ottimo e siamo pronte per una sfida a un team che ha nel roster campionesse e tanta qualità. Siamo cariche e dovremo giocare una partita al massimo perchè teniamo moltissimo alla Champions League".