Champions, l'Imoco Volley sfiderà ancora il Vakifbank

La sfida tra l'Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano ed il Vakifbank Istanbul vivrà un altro intenso ed emozionante capitolo di quella che può essere definita come una sfida infinita. La squadra turca allenata dall'italiano Giovanni Guidetti (attuale ct anche della nazionale di quel paese), nell'incontro di ritorno delle semifinali giocato ieri sera, ha piegato al golden set la resistenza dei connazionali del Fenerbahce, accedendo all'ultimo atto della competizione che si disputerà a Lubiana il prossimo 22 maggio.

Sarà la terza volta in poco meno di un anno che le due squadre si incroceranno: lo scorso anno diedero vita ad una finale di Champions emozionantissima vinta dalle pantere per 3-2, per poi ritrovarsi in dicembre nel mondiale per club di Istanbul dove le turche hanno consumato, con lo stesso punteggio, la propria rivincita. E ora la nuova finale della massima competizione europea.

Quella di ieri sera è stata una partita ricca di pathos, con il Fenerbache, sconfitto 3-1 all'andata, è riuscito a rimontare lo svantaggio e a vincere 3-0 (25-14, 25-20, 28-26). Le campionesse del mondo in carica hanno però rialzato la testa nel set aggiuntivo aggiudicandoselo per 15-11.