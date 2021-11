L'Imoco Volley si prepara a difendere la Champions League

Archiviati i festeggiamenti per il record mondiali di vittorie consecutive l'A.Carraro Imoco Volley (questa la denominazione delle pantere di Conegliano in ambito internazionale) si rituffa nella vetrina della Champions League, trofeo di cui la squadra di Daniele Santarelli ne è la detentrice. Primo ostacolo la squadra serba dello ZOK UB, che ha ottenuto la qualificazione alla fase a gironi eliminando in successione nei turni preliminari lo ZOK Brcko (Bielorussia) e l’Olympiacos Atene (Grecia). E' importante dunque mettersi alle spalle tutto quanto avvenuto nelle scorse settimane, anche se positivo: per riconquistare il massimo trofeo europeo per club bisognerà essere concentrati al massimo e non tralasciare alcun dettaglio dato che la concorrenza si preannuncia piuttosto agguerrita. Il fischio di inzio al PalaVerde di Villorba è fissato per domani alle ore 19:30 e gli arbitri chiamati a dirigere la gara saranno Boulanger (Bel) e Porvanzik (Slo).

LA VIGILIA DEL CAPITANO - A parlare a poche ore da questo esordio da campionesse in carica è il capitano della squadra Johanna Wolosz: "La rincorsa al record è stata dura, nelle ultime cinque partite di campionato per tre volte abbiamo sofferto vincendo al tie break, diciamo che adesso ci siamo “tolti un peso” e da ora potremo concentrarci esclusivamente sul migliorare il nostro gioco perchè abbiamo tanto da lavorare e da migliorare. Quest’anno siamo una squadra con qualche giocatrice nuova e in questo inizio abbiamo avuto molti infortuni, adesso che rientreranno quasi tutte potremo crescere ed arrivare a una condizione e un gioco ottimale. Domani iniziamo la Champions League in casa nostra, sarà bello giocare con il nostro pubblico anche in Europa dopo tante partite a porte chiuse. E’ stato bellissimo fare festa con i nostri tifosi domenica e spero che anche per questo match europeo saranno in tanti a sostenerci al Palaverde. Per noi e per il nostro club la Champions è una competizione speciale, ci teniamo tantissimo e vogliamo iniziare bene questo torneo domani contro lo Zok".

DOVE ACQUISTARE I BIGLIETTI - Sul sito www.imocovolley.it (sezione biglietteria), nei punti vendita Vivaticket e alla cassa del Palaverde domani dalle 18.15. La partita E’ COMPRESA in abbonamento.

COPERTURA MEDIA - La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Discovery+ (www.discolveryplus.it) che trasmetterà tutte le partite di Champions. E’ attiva in questi giorni fino al 30 novembre la promozione “Black Friday” di Discovery+ che consente l’acquisto dell’abbonamento annuale (molti contenuti sportivi e di intrattenimento oltre al volley) a 29.90 euro invece che 69.90. Interviste post gara e aggiornamenti sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.