La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano si prepara a far rotta in Toscana

Il facile 3-0 al debutto in quella Champions da difendere a denti stretti è già in archivio e le ragazze della Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che hanno aggiornato la loro striscia di vittorie di fila a quota 75, sono pronte a rituffarsi in campionato. C'è da affrontare una trasferta non facile, quella di Scandicci, al cospetto di una squadra che attualmente occupa la terza posizione in classifica e ha dimostrato in diverse circostanze, ultima quella di Perugia, di disporre di un organico forte e di qualità. Gli arbitri chiamati a dirigere la partita saranno Caretti e Carcione

I PRECEDENTI - 23 sono le sfide totali giocate: 19 sono le vittorie di Conegliano e 4 quelle di Scandicci

LE PAROLE DEL COACH - Tocca ancora a Daniele Santarelli il compito di presentare questa sfida: "Giochiamo contro una squadra che viene da buone partite, Scandicci sta giocando un’ottima pallavolo, ma c’era da aspettarselo perchè hanno un organico forte e con molte alternative. Nel roster delle toscane ci sono tante attaccanti importanti, ed è una squadra allenata molto bene che può darci davvero molto filo da torcere. Sarà un bel test in vista del Mondiale per club, queste sono per noi match molto molto importanti in prospettiva. Avremo un novembre e dicembre di fuoco con tante trasferte, partite ravvicinate e il clou del Mondiale. In questo periodo ci siamo allenate poco perchè abbiamo avuto molte partite e gare fuori casa, adesso però stiamo concentrandoci sul lavoro e riusciamo ad allenarci meglio perchè pian piano stanno rientrando tutte le infortunate e ciò aiuta il processo di crescita della squadra. Mi complica un po’ il lavoro, ma in senso positivo perchè potrò decidere di gara in gara la formazione tra tutta la rosa invece di dover compiere scelte obbligate come fatto finora".

COPERTURA MEDIA - Il match sarà visibile su Sky Sport Arena (canale 204) streaming in abbonamento su www.volleyballworld.tv. Diretta radiofonica su Radio Conegliano. Aggiornamenti e interviste live post gara sulla pagina Facebook di Imoco Volley.