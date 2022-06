L'Imoco Volley si tiene stretta il suo capitano

La sconfitta nella finale di Champions dello scorso 22 maggio potrebbe significare la fine di un ciclo ma la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano non d'accordo. E così, dopo la conferma in blocco dello staff tecnico capeggiato da Daniele Santarelli, oggi arriva quella del suo capitano, Joanna Wolosz, che vestirà la maglia gialloblù per la sesta stagione consecutiva.

La palleggiatrice polacca è una vera bandiera del club laureatosi ancora una volta campione d'Italia. Con 219 partite giocate è al secondo posto nella speciale classifica riguardante le presenze in squadra ma non è tutto: sono 507 i punti messi a segno di cui 211 a muro. 13 infine sono i trofei conquistati in 19 finali disputate.

Ma ecco cosa pensa la diretta interessata.

AMORE A PRIMA VISTA - “Mai in vita mia avrei pensato di poter trovare una squadra e un ambiente dove stare così bene e così tanto tempo, mi considero fortunata perchè ho trovato questa realtà che sento davvero mia, non mi vedrei sinceramente in nessun altro posto, mi piace veramente stare qui".

MATURITA' RAGGIUNTA - “Sono cambiata, ho sei anni di più, sono cresciuta tanto come persona e come giocatrice. Prima avevo giocato in Polonia e anche a Busto Arsizio, ma qui a Conegliano sono diventata grande. Come giocatrice sono molto diversa, sia come esperienza che nel mio ruolo è fondamentale, sia come qualità del mio gioco. Come persona sono più matura, le vittorie e le sconfitte aiutano, passano gli anni, si fanno esperienze e si cresce, sono contenta sia successo qui in un posto dove mi trovo a meraviglia.”

ONERI E ONORI - “Essere capitana di questa squadra che in cinque anni ha scritto pagine di storia della pallavolo mi fa sentire orgogliosa e privilegiata. Stare qui tanti anni e avere la responsabilità di essere la guida di questo gruppo è un grande onore per me, ho potuto alzare per prima i trofei più belli con le mie compagne, spero che questa magnifica storia continui e che io possa continuare con questa bella tradizione anche nei prossimi anni qui a Conegliano.”

UN POSTO SPECIALE - “La professionalità della società è eccezionale, secondo me è questo il “segreto”. Nonostante questo sia un club giovane, a partire dai presidenti per passare allo staff tecnico o alle persone che sono negli uffici dietro le quinte, tutto è organizzato in modo puntuale e professionale, a noi giocatrici non manca niente per esprimerci al meglio e questo penso sia il valore aggiunto che rende questo club assolutamente speciale. Un club top che ci fa stare bene offrendoci il massimo della qualità. Ma non solo, il posto è bellissimo, a me di Conegliano piace tutto, ci si può riposare e godere delle bellezze che ci circondano, queste meravigliose colline che io chiamo il paradiso del Prosecco. E poi la gente, i tifosi sono sempre con noi, ci coccolano e ci fanno sentire calore e sostegno in casa e fuori.”

STAGIONE NON FINITA - “Adesso sono negli Stati Uniti per la VNL con la Polonia, ho deciso di tornare quest’anno e mi sono messa a disposizione da subito. Solo quattro giorni dopo la finale di Champions ero già in ritiro e ora con nuovo allenatore, nuovo staff tecnico e tante giovani in squadra stiamo iniziando a creare il gruppo per questa lunga estate di lavoro e mi sono messa a disposizione da subito perchè la mia presenza in questo senso è importante, ci sarà tanto lavoro da fare.”

PUNTO DI RIFERIMENTO - “Sono molto contenta che rimangano Robin e Moki, siamo tre veterane qui da tanti anni, attorno a noi la società ha voluto creare il nuovo gruppo e io sono già gasata per la prossima stagione. Sarà molto stimolante vedere la nascita di un gruppo nuovo, ma con la nostra solida base e la garanzia di una società e di uno staff che assicurano continuità e qualità sarà più facile. Come cinque anni fa si era formato un gruppo vincente, ora ci auguriamo di poter fare lo stesso; di certo il grande lavoro fatto come sempre della società sul mercato porterà a una squadra ancora molto forte che potrà competere per qualsiasi obiettivo, cercheremo di creare subito un bel feeling per andare subito a caccia dei trofei. Penso che saremo una squadra bella da vedere, magari con un gioco un po’ diverso, ma sempre con la voglia di combattere in campo per dare grandi soddisfazioni alla società e ai nostri tifosi. Io ho ancora voglia di vincere tanto!”

UN PENSIERO PER I TIFOSI - “Li voglio salutare e ringraziare tutti, è stata dura giocare quasi due anni senza pubblico, ma quest’anno è stato fantastico tornare a vedere nel finale di stagione il Palaverde pieno. Gara1 e gara3 di finale scudetto sono state emozionanti, da brividi, la prossima stagione dobbiamo ripartire insieme da lì, da quei pienoni e da quel tifo. Giocare al Palaverde con la nostra gente è veramente speciale, ci vediamo tra qualche mese per iniziare alla grande una nuova storia e vogliamo farlo con voi!”.