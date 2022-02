L'Imoco Volley soffre ma riesce a vincere a Vallefoglia

Il campionato di A1 non permette distrazioni e quanto avvenuto ieri sera ne è a conferma. La Megabox Vallefoglia, squadra che lotta per la sopravvivenza, ha messo letteralmente alla frusta la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano "concedendole" di vincere soltanto al tie break (25-23, 13-25, 19-25, 25-21, 11-15) e rallentando dunque la sua corsa verso la riconquista del vertice della classifica. La Vero Volley Monza, che non ha steccato a Chieri, è distante quattro lunghezze anche se va sottolineato per dovere di cronaca che le pantere dovranno recuperare altre due partite. E' stata una partita a corrente alternata: ad un primo set caratterizzata da diversi errori nei momenti chiave si sono contrapposti i successivi due di ottimo livello. Poi il quarto in cui un vantaggio che pareva rassicurante non è stato mantenuto ed il quinto in cui l'esperienza delle ragazze di Daniele Santarelli l'ha fatta da padrona. Domenica prossima è in programma un'altra trasferta, questa volta a Trento.

I COMMENTI DEI PROTAGONISTI - A togliere le castagne dal fuoco è Paola Egonu, che malgrado più di una voce la dia come in predicato di lasciare la squadra a fine gara continua a rivelarsi decisiva. Il titolo MVP è suo, ancora una volta: "Mi aspettavo una partita del genere, loro sono un’ottima squadra. Abbiamo faticato un po’ all’inizio, commettendo qualche errore di troppo, ma poi abbiamo registrato il nostro gioco e cominciato a fare bene le cose che avevamo preparato in settimana. Sono contenta, questa è una vittoria preziosa".