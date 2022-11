Volley A1 femminile, l'Imoco Volley è ancora la più forte: Novara battuta nettamente nello scontro al vertice

L'impegno di Supercoppa del 26 novembre, che tra l'altro vedrà protagoniste le medesime compagini, ha obbligato la Lega ad anticipare a stasera il primo vero big match della stagione ed è stato Imoco Volley show. Le campionesse d'Italia hanno dimostrato di essere la squadra da battere andando ad imporsi d'autorità sul taraflex della Igor Novara: il 3-0 che ne è scaturito (25-27, 11-25, 23-25) significa la riconquista del primato solitario in classifica. Siamo soltanto alla sesta giornata, ma esistono partite in grado di indirizzare un'annata su binari ben precisi. Ebbene, soprattutto per il come è arrivato questo successo, quella di stasera ha buone possibilità di terminare, se non in cima alla lista, quanto meno nelle primissime posizioni.

Quello gialloblù è stato un dominio praticamente assoluto in casa di quella che a detta di tutti è la principale antagonista per lo scudetto: a spiccare nella vendemmia sono i muri, nettamente appannaggio degli ospiti (3 vs 8). A caricarsi la squadra sulle spalle è Isabelle Haak, che al ritorno in Italia dopo i tre anni di Istanbul continua a convincere: 24 sono i punti realizzati di cui 3 muri, 1 ace e il 53% in attacco.

LA PARTITA - Questo il sestetto scelto da Daniele Santarelli: Wolosz-Haak, Squarcini-Lubian, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro.

E dire che l'avvio era stato fortemente negativo per le pantere, che hanno subito nettamente in questa fase l'iniziativa delle padrone di casa. Il 9-1 di partenza non lasciava certo presagire quello che poi sarebbe accaduto, ma contro certe squadre, si sa, basta poco per cambiare il corso degli eventi. I segnali arrivano già con Squarcini e Lubian che dimezzano il ritardo (10-6). Un contrattacco di Cook segna un nuovo riavvicinamento (16-14), preludio al riaggiancio che avverrà poco dopo (18-18). De Kruijf e Gennari sembrano far maturare il successo nel primo set (24-22), ma l'errore di Haak, l'unico in pratica della sua partita, rimanda tutto ai vantaggi (24-24). Risolve tutto Cook: 25-27 e vantaggio Conegliano.