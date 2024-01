Champions, Conegliano in Belgio per centrare i quarti

Il percorso fino a questo momento è assolutamente netto e perfetto, ma alle liste ci sono delle partite i cui punti iniziano a valere doppio. L'Antonio Carraro Imoco Volley è pronta a rituffarsi nel palcoscenico europeo: l'occasione è la trasferta in Belgio, avversario l'Asterix Beveren, già sconfitto all'andata con il massimo scarto e senza punti all'attivo nel proprio girone.

L'obbiettivo categorico, nemmeno a dirlo, è la conquista dei tre punti per poter festeggiare, con una giornata di anticipo, il primo posto aritmetico e la conseguente qualificazione diretta ai quarti. Il Resovia, che sarà ospite al PalaVerde nell'ultima gara, è distante 4 punti e non potrebbe raggiungere le pantere. Il pronostico insomma sembra scontato, ma le gialloblù, che si presenteranno all'appuntamento a ranghi completi, dovranno continuare a dimostrarsi poco avvezze alle distrazioni.

Si gioca alle 20.00 alla Klapperstraat Halle di Beveren, sotto la direzione degli arbitri Strandson (Est) e Szabo (Hun).

La vigilia del coach

Così Daniele Santarelli a poco più di un giorno dal match: "Andiamo in Belgio per continuare il nostro cammino in Champions League, manifestazione a cui teniamo tantissimo e a cui dedichiamo la massima attenzione in ogni incontro perchè il livello è alto e ogni partita nasconde insidie, specie se giochiamo in trasferta. L'Asterix all'andata ha fatto vedere buone cose al Palaverde, domani sappiamo che dovremo giocare con concentrazione e imporre il nostro gioco sul campo belga per ottenere un alto risultato pieno e ottenere in anticipo il pass per i quarti di finale, sono contento di avere finalmente la squadra al completo, facendo gli scongiuri, perchè anche Squarcini che aveva un problema alla mani adesso è abile e arruolata quindi avrò ampia libertà di scelta all'interno della rosa e in un periodo fitto di impegni è importante per me poter contare su tutte le effettive per ruotare le formazioni".