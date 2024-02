Per Conegliano c'è l'ultimo impegno prima della Coppa Italia

Dopo aver finalmente trascorso una settimana senza impegni agonistici, in modo tale da poter recuperare al meglio le energie, la Prosecco Doc Imoco Conegliano si accinge a tornare in campo e questa volta lo farà in trasferta.

Ad attendere le pantere domenica alle ore 18:30 sarà Il Bisonte Firenze, squadra attualmente posizionata al nono posto e decisa a lottare fino in fondo per tornare nei playoff. Le gialloblù dal canto loro vogliono proseguire nella loro striscia vincente che dura da inizio campionato e a mettere al sicuro quanto prima la vetta della regular season.

Per Wolosz e compagne sarà l'ultimo test prima della Coppa Italia, altro obbiettivo "sensibile", la cui final four si disputerà il 17 e 18 febbraio a Firenze.

Precedenti ed ex

Sono 28 gli incontri giocati con 24 vittorie di Conegliano e soltanto 4 di Firenze.

Non è prevista la presenza in campo di giocatrici che hanno indossato entrambe le maglie.

L'antivigilia del coach

Così Daniele Santarelli a due giorni dalla partita: «Sono molto soddisfatto dell'ultimo periodo della squadra, sono state settimane senza coppe e turni infrasettimanali dove quindi abbiamo potuto lavorare bene in allenamento, abbiamo svolto un lavoro tecnico e fisico importante in vista del momento clou della stagione che ci accingiamo ad affrontare, e contemporaneamente nel week end abbiamo affrontato partite di grande qualità è impegno, di livello altissimo, con Scandicci e Milano. Sono state belle partite che ci hanno convinzione e dato buone indicazioni, A Firenze ci aspetta un bel test, saremo al completo e potrò ruotare le ragazze per scegliere la formazione migliore nell'ultimo match che abbiamo prima delle finali di Coppa Italia, contro una squadra che ci darà filo da torcere»