Volley A1 femminile, per Conegliano c'è la trasferta di Roma

Archiviata la parentesi di Champions, con la serata in chiaro scuro contro il Resovia (il set perso è costato un sorteggio meno malleabile del previsto) per la Prosecco Doc Imoco Conegliano è tempo di tornare a pensare alle altre competizioni in cui è impegnata.

Le pantere saranno attese da tre giorni determinanti per la propria stagione: domenica (ore 17) c'è la trasferta di Roma, mercoledì 24 alle ore 20:30 sarà il giorno della sfida dei quarti di finale in gara unica contro Il Bisonte Firenze al PalaVerde.

Gli impegni continuano a susseguirsi a cadenza trigiornaliera e coach Daniele Santarelli ha concesso alle sue giocatrici, dopo l'ultima fatica europea (per ora), di staccare la spina per due giorni per poi ritrovarla questa mattina in palestra.

In PalaTiziano sold out da giorni si affrontano due squadre con opposte necessità di classifica: le giallorosse, reduci da qualche battuta d'arresto di troppo (l'ultima è il 3-0 subito a Busto Arsizio), vogliono rientrare in zona playoff essendo ora none; le gialloblù, dopo aver perso un punto contro Chieri, sono fermamente intenzionate a proseguire la marcia in vetta. Sarà dunque un match complicato e sicuramente da non sottovalutare. Come la serie A1 del resto impone sempre.

L'antivigilia del coach

Così Daniele Santarelli a poco più di quaratott'ore dal match: "Abbiamo tirato il fiato, era doveroso per gestire le energie della squadra dopo aver giocato 3 gare toste in 6 giorni, da oggi siamo di nuovo al lavoro per preparare i prossimi obiettivi, con il focus ben delineato sulla Coppa Italia. Stiamo tornando su buoni livelli di gioco e sono soddisfatto della marcia di avvicinamento agli impegni-clou della stagione, siamo alla ricerca della continuità all’interno delle partite e ho avuto buoni segnali da questo punto di vista, anche se continuiamo a lavorare per crescere. All’interno di questo cammino che vede il primo set importante mercoledì prossimo nei quarti di finale di coppa al Palaverde, la partita di domenica a Roma è una bella occasione per proseguire nella crescita. Loro hanno fatto finora un ottimo campionato, ultimamente sembrano un po’ in calo, ma questo non deve trarci in inganno perchè sappiamo bene che in questo campionato italiano è vietato sottovalutare chiunque. Roma è un team equilibrato, senza punti di forza particolari, ma con esperienza e una pericolosità diffusa nel roster; battono bene, sono forti in difesa, dopo l’ottima A2 dello scorso anno si sono confermate anche nella massima serie e giocano consapevoli e sicure dei loro mezzi, sarà una bella partita e vogliamo interpretarla bene per poi presentarci con il morale alto all’impegno di mercoledì".