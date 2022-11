Volley A1 femminile, l'Imoco Volley implacabile nel big match: Chieri travolta in tre set

Il calendario di questo turno infrasettimanale metteva di fronte la Prosecco Doc Imoco Volley e la Reale Mutua Fenera Chieri, capolista a sorpresa ma meritatamente del campionato di A1 con tre vittorie in tre partite giocate. Una partita piuttosto temibile sulla carta per quello che le piemontesi sono riuscite a dimostrare in questo inizio di stagione, ma le pantere hanno fatto la voce grossa imponendosi con un netto 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) e dimostrando di essere ancora una volta la squadra da battere. I tre punti conquistati valgono la riconquista della vetta della classifica, seppur condivisa con l'altra rivale storica, la Igor Novara.

LA PARTITA - Questo il sestetto base scelto da Santarelli: Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Gennari-Gray, libero De Gennaro.

Gialloblù che vogliono far valere subito il muro - difesa: Gray e Haak fanno sentire la presenza e consentono alla loro squadra di andare sul 5-1. A fare il bello ed il cattivo tempo però è De Kruijf (4 punti, 2 muri e 2/2 in attacco nel set) che contribuirà al primo pesante allungo (16-11). Le picconate finali di questo primo set sono inflitte da uno dei volti nuovi di questa squadra, quell'Alexa Gray che a fine gara verrà giudicata MVP con i suoi 16 punti realizzati. Chieri non riuscirà a rientrare e si chiuderà sul 25-19.

L'avvio della seconda frazione sembra fungere da fotocopia della precedente: De Kruijf mura per il 3-1. Dall'altra parte Weitzel non vuole essere da meno e consente alle compagne di rimanere a contatto (6-5). Fuoco di paglia perchè Haak allunga in modo significativo non sbagliando nulla (12-7) e Gray concretizza la chiara superiorità delle padrone di casa con iniziative di alto livello (15-9). Chieri prova un ultimo sussulto con Weitzel e Grobelna (22-19), ma prima Gray e poi Lubian a muro fanno 25-21 e il conseguente 2-0 per Conegliano.

Il terzo set si apre con un botta e risposta Weitzel - Gray (5-5), poi è Grobelna a spaventare gli spettatori del PalaVerde con il break del 10-14. Gray e Haak accorciano (13-14), preludio alla rimonta che si concretizza con Haak e Lubian (17-15). Anche Gennari va a segno (19-15) ed è il colpo che di fatto cambia l'inerzia di questo parziale, che si chiuderà grazie alla fast di De Kruijf e alle schiacciate finali di Haak e Gray.

I PROTAGONISTI DELLA GARA - Robin De Kruijf commenta così la prestazione della sua squadra: "Abbiamo fatto benissimo i primi due set, dove abbiamo messo in pratica tutto quello che abbiamo studiato in questi giorni per migliorare i difetti delle prime gare. Ci siamo proprio divertite e abbiamo giocato molto bene, poi nel terzo set un po’ la loro reazione un po’ di atteggiamento più rilassato da parte nostra ci ha complicato la vita, ma siamo state brave a chiudere e a vincere un match importante per proseguire il nostro cammino".