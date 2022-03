Imoco Volley, la finale di Champions è ad un passo! Monza travolta 3-0 sul proprio campo

Pensi all'Europa e di incanto gli antichi stimoli tornano. E' accaduto all'Antonio Carraro Imoco Volley Conegliano, che si giocava nello scontro fratricida con la Vero Volley Monza il passaggio alla finalissima della Champions: al termine di un match a senso unico le pantere hanno vinto 3-0 al Candy Arena mettendosi in posizione di grande vantaggio in vista del ritorno in programma tra una settimana a Villorba.

Per il passaggio del turno basterà alle ragazze di Santarelli vincere con qualsiasi risultato o perdere al tie break. Qualunque altra combinazione manderebbe la sfida al golden set, un'eventualità sempre insidiosa ed possibilmente da scongiurare.

LA PARTITA - Questo lo starting six gialloblù: Wolosz-Egonu, De Kruijf-Folie, Sylla.Plummer, libero De Gennaro.

Regna l'equilibrio ad inizio partita e, con botta e risposta continui, si arriva al 13 pari. Stysiak e un mani out di Plummer provano a spezzarlo (13-15), ma è un ace dell'ultima arrivata in casa rosablù, cioè Larson (15-15). Grazie a lei le monzesi allungheranno (18-16), ma le campionesse uscenti non vogliono essere da meno e rimediano con Sylla (20-20). Serve una giocata individuale per schiodare l'impasse e, come spesso accade, se ne fa carico Paola Egonu: l'ace del 21-23 è suo. L'azzurra è scatenata e mette a segno altri due servizi vincenti: 21-25 e Conegliano che di forza si porta avanti.

L'avvio di secondo set è favorevole alle brianzole: le pantere mostrano qualche imprecisione di troppo e Danesi e compagne scattano sul 9-4. Sylla accorcia (9-7), ma Stysiak è ancora più concreta (10-7). Capitan Wolosz decide allora di prendersi la squadra sulle spalle: dapprima mura bene, poi Plummer sigla con un mani out il riaggancio (10-10). II parziale di 6-1 che ha rimesso in equilibrio il confronto non sortisce effetti benefici per le rosablù, che vanno sotto per mano di un'Egonu sempre più incontenibile (15-19). Gennari prova a riaprirla (21-23) ma, dopo il time out che riassesta le idee, la stessa Egonu e Wolosz chiudono a proprio vantaggio la frazione intermedia di gara (21-25).

Inizia il terzo set e Plummer realizza due siluri dai nove metri (2-5), poi Stysiak rimedia parzialmente (4-5). Quest'ultima, dopo che la stessa statunitense aveva colpito più volte in precedenza, prova a far sentire il fiato sul collo alle pantere (11-13), ma è Egonu a chiudere uno scambio lungo e a ristabilire le distanze (11-14). A spaccare letteralmente la partita è Myriam Sylla, che infila un ace che ammutolisce letteralmente la Candy Arena (14-18). Monza spara le ultime cartucce con Danesi (18-21), ma la replica di Conegliano, con Folie ed il muro di Egonu, è letale (18-22). A prendersi l'onore di chiudere è sempre Sylla: vince dunque netto la squadra di Santarelli che potrà ora gestire con una certa serenità l'importante vantaggio accumulato.

TABELLINO

VERO VOLLEY MONZA – A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (21-25,21-25,19-25)

Vero Volley: Lazovic, Stysiak 14, Boldini, Gennari A. 6, Van Hecke, Orro 1, Parrocchiale (L), Danesi 6, Rettke 5, Larson 16, Zakchaiou ne, Davyskiba , Candi, Negretti (L). All. Gaspari

A.Carraro Imoco: Plummer 12, De Kruijf 4, Courtney, Folie 3, Wolosz 4, Omoruyi ne., De Gennaro (L), Egonu 27, Sylla 10, Vuchkova ne., Frosini, Gennari ne, Caravello 1, Fahr (L). All. Santarelli

Arbitri: Cesare e Puecher

Durata set: 27′,29′,27′

Spettatori: 2376

Note: Aces Co 7 Mo 2; Errori battuta 7-6; Muri 6-5. MVP: Wolosz