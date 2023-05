Finale scudetto, una super Imoco Volley stravince a Monza e rimanda tutto a gara 5

È proprio vero che le grandi squadre, proprio nel momento in cui sono sotto pressione, tirano fuori il carattere e la voglia di ribaltare le situazioni difficili. La Prosecco Doc Imoco Conegliano, spalle al muro, è riuscita totalmente nell'intento, andando ad espugnare in gara 4 di una finale scudetto assolutamente imprevedibile un'Arena che già pregustava la festa. L'eloquente 3-0 finale (24-26, 20-25, 17-25) certifica che è veramente difficile strappare lo scudetto a questa squadra, che quando meno te lo aspetti tira fuori risorse incredibili.

Le pantere, ad eccezione di un primo set equilibrato e vinto ai vantaggi, hanno letteralmente dominato la scena tornando dunque a fare la voce grossa e riconquistando il diritto di giocarsi il titolo davanti ai propri tifosi.

Il quinto e ultimo atto di questa lunghissima stagione si vivrà dunque lunedì prossimo al PalaVerde. Non ci sarà più appello: chi vince festeggia, chi perde spiega.

La partita

Il sestetto iniziale prevedeva Wolosz-Haak, Plummer-Robinson Cook, Fahr-Lubian, libero De Gennaro.

Le rosas vogliono dimostrarsi meritevoli di questo scudetto e passano a condurre con Sylla. Qualche errore rimette subito il punteggio in equilibrio (7-6), poi è Fahr a determinare il primo sorpasso (8-9). Sylla in due occasioni sbaglia e si va sul 9-12, ma non vuole arrendersi e con un 4-0 di parziale ritrova la parità (13-13). Nuovo break gialloblù con Haak e Lubian (15-18), Thompson risponde (18-19). Sempre Sylla e un'invasione di Conegliano determinano il nuovo aggancio (21-22). Set point per le pantere con De Kruijf (23-24), subito annullato da Larson. Cook ed Haak risolvono i vantaggi e il primo parziale termina sul 24-26.

Seconda frazione che inizia punto a punto fino all'errore di Plummer (7-5), ma quando Haak sale in cattedra per Milano sono davvero dolori (10-11). Plummer martella con continuità ed è 10-13. Entra Stysiak e con un ace abbastanza fortunoso rimette tutto in discussione (12-13), ma le pantere non tremano in quanto Haak con due diagonali strette allunga di nuovo (13-17). Conegliano riesce a far spesso e volentieri male al servizio con Haak e passa sul 14-20. Stysiak ci mette l'orgoglio (16-20), ma Plummer risponde a tono (19-24). Chiude Haak per il 20-25.

I presupposti per portare a casa l'incontro ci sono tutti ed è il muro di Haak a metterli in risalto ulteriormente (2-6). Slash di Fahr per il 10-14, Haak, strameritatamente MVP, "buca" il taraflex con il colpo del 10-16. Ultimi fuochi delle rosa con Stysiak (13-17), chiude Haak questo monologo sul 17-25.