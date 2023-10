Serie A1 femminile, l'Imoco Volley è irresistibile e fa suo anche il match di Cuneo

Le grandi vittorie degli anni psssati non placano per nulla la fame di vittoria della Prosecco Doc Imoco Conegliano, che dopo aver piegato piuttosto nettamente Trentino all'esordio fa lo stesso anche nella prima in trasferta, precisamente sul taraflex del PalaCastegnaretta. Il Cuneo Granda Volley, volenteroso nel primo set, non ha avuto scampo e viene sconfitto per 3-0, esattamente come era accaduto per l'Itas Trentino nella giornata precedente.

Meglio di così dunque non si poteva iniziare per l'armata di Daniele Santarelli, malgrado non abbia potuto disporre di Sarah Fahr, rimasta a casa per un leggero affaticamento: l'ampiezza della rosa, ma soprattutto la qualità della stessa, ha fatto sì che quest'assenza, seppur importante, non si sentisse e che il risultato finale fosse comunque netto.

Per l'Imoco dunque si avvicinano i primi veri esami: sabato prossimo è previsto un altro anticipo, ancora in trasferta, contro l'ostica Chieri; sabato 28 invece sarà la volta della Supercoppa, che vedrà le pantere difendere il titolo contro l'Allianz Vero Volley Milano, per tutti la vera sfidante in chiave scudetto (e non solo).

Le cifre

A decidere il match è il servizio, che ha fatto registrare il dominio assoluto delle campionesse d'Italia. Il computo degli ace (17 a 0 per quest'ultime) non lascia spazio ad eventuali interpretazioni. Appannaggio ospite anche la ricezione (47 vs 33%) e l'attacco (44 vs 38%). Maggior equilibrio a muro (7 vs 5). MVP per distacco Isabelle Haak, 15 punti di cui ben 5 in battuta e 1 a muro con il 50% di efficacia offensiva.

La partita

Santarelli opta in avvio per Wolosz-I. Haak, Plummer-Robinson Cook, Lubian-Squarcini, libero De Gennaro.

L'inizio è appannaggio delle padrone di casa, che vanno a bersaglio con Adelusi (4-1). Conegliano si riporta presto in scia (5-4), Anna Haak però non vuole essere da meno (7-4). Inizia la serie dei servizi vincenti: ad inaugurarla Squarcini per il 9-9. Lubian a muro tenta la fuga (11-14), Stigrot a muro gliela nega (14-14). Stesso copione nelle fasi successive con Lubian ed Anna Haak (16-17). Il passaggio decisivo si vive quando un muro di Squarcini ed un ace di Plummer determinano il 17-21; sarà questa coppia a chiudere il primo set sul 20-25.

Si riparte con Haak che martella subito (0-2), Plummer dapprima non è precisa (3-3), poi al secondo tentativo non sbaglia (3-5). Sylves manda fuori (6-9) e Bellano deve chiamare time out; il set gira da parte gialloblù con l'ace di Haak che pizzica il nastro e termina nel campo avversario (7-13). Di fatto non c'è più gara, con le pantere che la gestiscono a proprio piacimento: Squarcini a muro è efficacissima (9-18) e c'è poi da segnalare la suggestiva "stoppata" di Haak sulla sorella Anna, che consente alle venete di doppiare l'avversario (10-20). Chiude il servizio vincente sempre di Squarcini (12-25).

Si punta a chiudere senza tanti fronzoli: Cook va in battuta e segna (1-4), Sylves ci mette il muro e prova a riaprirla (3-4). Fuoco di paglia perchè quando le pantere decidono di accelerare per le Gatte sono dolori: Plummer, Haak, Lubian e Squarcini iniziano a fare il vuoto (7-13); Kubik prova a rimettere in corsa le biancorosse (10-14), ma senza esito. Grazie all'ace di Lubian Conegliano si porta sul +10 (12-22), a chiudere il pallonetto vincente di Haak per il nettissimo 14-25.

Tabellino

HONDA OLIVERO SAN BERNARDO CUNEO – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO 0-3

(20-25,12-25,14-25)

Cuneo: Signorile 1, Adelusi 6, A.Haak 8, Kubik 1, Sylves 3, Hall 3, Scognamillo (L), Scola 1, Tanase 2, Stigrot 7, Ferrario (L), Molinaro, Thior ne, Enweonwu ne. All. Bellano, vice all. Aime

Conegliano: I.Haak 17, Squarcini 12, De Gennaro, Lubian 8, Plummer 11, Robinson Cook 5, Wolosz 4, Bardaro, Bugg ne, Gennari ne, De Kruijf ne,Lanier ne, Piani ne, Orso ne. All. Santarelli

Arbitri: Boris e Rossi

Durata set: 27′,21′,21′

Note: Errori battuta: Cu 10,Co 9;Aces: 0-17 ; Muri: 5-7 .

MVP: Haak