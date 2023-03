Serie A1 femminile, l'Imoco Volley non molla l'osso e fa suo anche il big match con Novara

Il solito approccio morbido non fa che illudere l'avversario di turno, poi costretto a tornare a casa con un pugno di mosche in mano. Il copione recitato nel big match tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Igor Novara, ennesimo atto di una sfida che si ripete oramai ogni anno, è lo stesso di buona parte di questa stagione. Il risultato di 3-1 (21-25, 25-23, 25-19, 25-13) ma soprattutto il modo in cui la partita si è sviluppata non può che essere la conferma di tutto questo. In un PalaVerde come da programma sold out le pantere si sono trovate di fronte un avversario che, malgrado non stia disputando una stagione memorabile, si è dimostrato tutt'altro che arrendevole vincendo il primo set e andando vicino ad aggiudicarsi anche il secondo, poi la forza della capolista, che ha vinto la sfida in battuta (8 aces a 3) e a muro (10-7), è uscita fuori e tutto è filato liscio.

Per effetto di questi tre punti conquistati la squadra di Santarelli torna a +4 su Scandicci che sfiderà domenica prossima a Firenze. E' un match che potrebbe in pratica decidere le sorti del primo posto in regular season quando mancano quattro turni alla conclusione della stessa. Prima l'intermezzo non meno importante della Champions, con l'andata dei quarti di finale con il Fenerbahce ad Istanbul.

LA PARTITA - Santarelli schiera Wolosz-Haak, De Kruijf-Squarcini, Gennari-Plummer, libero De Gennaro.

Novara è subito in palla al servizio (0-3), con Carcaces che sfrutta le occasioni per allungare (3-7). Risposta gialloblù con Haak e Gennari (5-7). Contrattacco vincente con Karakurt e nuovo allungo ospite (5-10). Time out richiesto da Santarelli che però non serve in quanto Karakurt realizza il 7-14. Conegliano stenta a carburare, ma riesce a riportarsi sotto con Haak e Robinson Cook (15-17). La prospettiva di una rimonta si materializza con Haak (18-19), ma sempre Karakurt regala tre set point alle azzurre. Un errore in batutta delle pantere chiude il primo set 21-25.

La replica delle padrone di casa è affidata ad Haak (12-9), poi Plummer arma il braccio ed 15-10. Le igorine sono determinate fino in fondo a rovinare la festa e con un muro di Chirichella accorciano decisamente (16-15). Ancora Haak decisiva (19-16) ma a scacciare gli incubi è Robinson Cook che a muro sigla il 21-16. Sul 24-20 sembra tutto finito ma non è così: Danesi trova un ace increbile, Chirichella ci mette il muro (24-23) ma Bosetti non è lucida per trasformare la palla dei vantaggi e il secondo set si conclude sul 25-23.

Protagonista dell'avvio del terzo gioco è Plummer (10-6), ma ancora una volta Conegliano deve subire il ritorno dell'avversario, con Karakurt che concretizza il sorpasso (12-13). Time out di Santarelli che inserisce Pericati che si fa subito trovare pronta e con Robinson ribalta subito il parziale (14-13). Qui in pratica la partita si avvia alla fine: il turno al servizio di Squarcini (4 ace) è devastante e fa scappare le pantere sul 23-14 (11-0 il parziale). Ancora Cook sigilla il set sul 25-19.

Una serie del genere può smontare psicologicamente chiunque e Novara ne patisce gli effetti, facendosi stoppare a muro da Squarcini (10-5). La centrale di Pontedera è la mattatrice assoluta (ace per il 15-7), togliendo all'avversario ogni possibilità di recupero. La quarta frazione si chiude dunque sul 25-13.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI - Così Federica Squarcini, migliore in campo con 13 punti, 7 aces e 4 muri, al termine della gara: "Nel primo set siamo partite piano, ultimamente ci capita spesso e dobbiamo migliorare in questo senso. Dopo qualche errore di troppo e un po’ di confusione però piano piano ci siamo sciolte, anche grazie a un pubblico fantastico che oggi è stato veramente il nostro uomo in più. Nel secondo set ci siamo riprese, poi nei due set seguenti abbiamo preso il nostro ritmo e abbiamo limitato gli errori, una volta presa in mano la situazione siamo andate via e abbiamo fatto vedere il nostro gioco. La mia serie in battuta? Sono contenta perchè ultimamente sbagliavo parecchio, è andata bene e speriamo di averne tenuti un po’ per giovedì visto che ci aspetta un’altra prova durissima in Champions. Intanto godiamoci questa vittoria che ci permette di andare a Firenze domenica con Scandicci per difendere il primo posto".