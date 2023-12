Volley A1 femminile, che sofferenza per Conegliano ma il titolo d'inverno non sfugge

A volte, in un campionato di altissimo livello come quello di A1 femminile, capita che si debba cedere qualche set se non addirittura qualche punto. E' quanto accaduto alla Prosecco Doc Imoco Conegliano, che al cospetto della Wash4Green Pinerolo, una delle vere rivelazioni di questa stagione, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per portare a casa una vittoria comunque di grande importanza.

Le pantere hanno ottenuto il dodicesimo gettone su altrettante partite disputate che significa titolo di campioni d'inverno con una giornata di anticipo. E pertanto l'ultima gara del girone di andata, prevista per il 23 dicembre al PalaVerde contro Vallefoglia, sarà assolutamente infinfluente ai fini della composizione della griglia per la Coppa Italia: Milano è distante 4 punti e non potrà più raggiungere Wolosz e compagne

Mattatrice assoluta dell'incontro è stata Isabelle Haak, a segno ben 31 volte di cui ben 4 a muro. Il suo apporto è stato decisivo soprattutto nell'infuocato tie break.

La partita

Santarelli schiera Wolosz in regia e Haak opposto, al centro Robin De Kruijf con Squarcini, Lanier e Gennari schiacciatrici, libero De Gennaro.

Che sia una partita equilibrata lo si capisce sin dalle prime battute, con le padrone di casa che mantengono il vantaggio fino a metà primo set (8-5 e 15-13). L'ace di Alessia Gennari significa parità (15-15). Da quel momento le pantere procederanno spedite fino allo 0-1 che verrà propiziato da Haak, Lanier e Gennari (19-25).

Anche il secondo set vede un inizio punto a punto (12-12). Bardaro prova una prima fuga (12-14), Polder respinge il tentativo (14-14). Non c'è un attimo di pausa e i botta e risposta si susseguono a cadenza pressochè costante, fino a che Santarelli non inserisce Piani e e Cook. Mossa che significa sorpasso (21-22). Ancora Polder alza il muro e rende vano lo sforzio (23-22). Ai vantaggi è Sorokaite a regalare il pari a Pinerolo (26-24).

Conegliano riparte rabbiosamente con Haak (6-9). Il successivo allungo (8-12) viene però dimezzato (10-12). Haak in pallonetto ristabilisce le distanze (11-15). La Regina Del Nord, in collaborazione con Lanier, alza il ritmo e per le pinelle non c'è verso di rientrare in partita. Di Lanier il 14-25 che riporta avanti le pantere.

Le gialloblù tentano di evitare code spiacevoli e volano sul 7-12 in avvio di quarto set. Polder è indemoniata e riporta sotto le pinelle (15-17). Santarelli inserisce Cook per rinforzare la ricezione, ma non basta: Storck si dimostra particolarmente ispirata e trascina Pinerolo al pari 20. Cook sbaglia e le padrone di casa mettono il naso avanti (23-22); Storck sfrutta il secondo set ball e riesce nell'impresa di portare la sfida al tie break (25-23).

Che inizia bene per le venete con Haak e Lanier (4-7). Doppio ace di Ungureanu che determina il 7 pari. Gennari guadagna iul cambio di campo (7-8). Akrari sorpassa (11-10), Haak pareggia (11-11). Squarcini e Storck si danno battaglia (13-13), ma il colpo risolutivo è di Alessia Gennari (13-15).

Il tabellino

WASH4GREEN PINEROLO – PROSECCO DOC IMOCO 2-3

(19-25,26-24,14-25,25-23,13-15)

Wash4Green: Sorokaite 6, Cambi 3, Polder 12, Nemeth 9, Akrari 12, Ungureanu 14, Moro, Storck 13, Camera, Bussoli, Cosi, Di Mario. All. Marchiaro.

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 4, Haak 31, Squarcini 12, Lubian ne, De Kruijf 8, Lanier 19, De Gennaro, Gennari 14, Fahr ne, Robinson Cook 1, Bardaro, Piani, Bugg, Plummer ne. All.Santarelli

Arbitri: Spinnicchia e Cappello

Durata set: 27′,28′,20′,29′,17′

Note: Errori battuta Pi 11,Co 20;Aces 8-6 ; Muri: 6-12; Errori attacco: 12-5

MVP: Haak