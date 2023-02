Volley A1 femminile, l'Imoco Volley centra un'altra straordinaria impresa: che rimonta a Chieri

"Come un drago a sette teste, gliene tagli una e ne spunta un'altra". Queste parole vengono da un noto allenatore di calcio del passato ma si addicono perfettamente a questa Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano che, malgrado un calendario che definire folle è un eufemismo (mercoledì 8 sarà ancora Champions League) e una stanchezza assolutamente giustificata, dimostra di non piegarsi mai di fronte a nessun avversario, anche se sembra che prima o poi possa avere la meglio. Le pantere, nel big match di questa domenica, erano sotto 2-0 sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri, squadra tra le più in forma del campionato, ma ancora una volta hanno serrato i ranghi riuscendo a portarsi via la vittoria al tie break (27-25, 25-21, 21-25, 17-25, 9-15). Un risultato diverso avrebbe potuto rimettere addirittura in discussione il primo posto, ma le ragazze di Daniele Santarelli, desiderosa di continuare a fare razzia di trofei, una volta che hanno potuto mostrare il loro abituale livello di gioco, hanno compiuto in pieno il loro dovere mettendo a segno il colpo che di fatto può assegnare la regular season. Non saranno tre punti, come avvenuto nella quasi totalità delle partite giocate quest'anno, ma per come si erano messe le cose e come se lo fossero: c'è da scommettere che questa vittoria peserà e molto soprattutto a livello psicologico nel prosieguo del campionato e della stagione nel suo complesso. Perchè il percorso passa anche da serate come questa.

Articolo in aggiornamento