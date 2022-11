Volley A1 femminile, l'Imoco Volley soffre a tratti ma si impone di forza a Cuneo

E' stata tutta fuorchè una passeggiata. Aveva bisogno di punti per iniziare a risollevare una classifica fino a questo momento deficitaria la Bosca San Bernardo Cuneo e ha messo in campo tutte le energie possibili, ma la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha risposto adeguatamente, vale a dire con carattere e grinta, andando a violare il PalaCastagnaretta ottenendo una vittoria per tre set ad uno (25-21, 18-25, 24-26, 19-25). Non tutto dunque ha funzionato per il verso giusto, come dimostra ciò che è accaduto nel primo ed in parte nel terzo set, ma ciò che contava erano i tre punti, che sono puntualmente arrivati e valgono la momentanea vetta solitaria della classifica in attesa delle partite di domani. Per le pantere dunque il tour de force inizia come meglio non si potrebbe.

LA PARTITA - Questo il sestetto scelto da Santarelli per questa difficile partita: Plummer come opposto con Wolosz al palleggio, bande Robinson e Gray, centrali Squarcini e Lubian, libero De Gennaro. Haak siede inizialmente in panchina per gestire le forze visti i molteplici impegni in programma.

Cuneo vuole onorare al meglio questo derby del vino e, dopo le primissime fasi equilibrate, passano subito al contrattacco andando sul 13-8 con Drews, Cecconello e Kuznetsova. Un muro di ques'ultima rende la situazione ancora più complicata (17-11); Santarelli pesca dalla panchina facendo entrare Cook e De Kruijf e il ritardo viene dimezzato (21-18). Gennari sembra far maturare la rimonta (22-21), ma le compagne sbagliano sul più bello consegnando il primo set alle padrone di casa.

Conegliano è costretta dunque ad inseguire: l'arma vincente si chiama Haak, che entra in campo ed è protagonista del primo break (7-10). De Gennaro le prende tutte o quasi e favorisce un'ottima fase di contrattacco (9-15). Il vantaggio viene gestito correttamente e ci pensa Carraro a concretizzarla, con il missile del 18-25.

La buriana iniziale sembra passata ma in realtà non è così, come si vedrà nel corso di una terza frazione che in realtà era iniziata bene per le pantere, grazie anche alla saggia distribuzione di Wolosz (9-12). Squarcini ne beneficia e sigla la prima fuga significativa (9-14). Cook inchioda per l'11-17 e i giochi sembrano avviarsi alla conclusione: sul 21-24 le cuneesi riescono con determinazione a rientrare in gioco e a conquistare i vantaggi (24-24), risolti dapprima con un muro di Squarcini e poi con un attacco out delle padrone di casa.

Le tricolori passano dunque a condurre le danze e mostrano sin dall'inizio del quarto set di voler chiudere la contesa senza code spiacevoli. La partenza è a razzo (9-14) con Haak che pensa al resto (10-16). Cook, che verrà giudicata la migliore in campo per effetto dei 16 punti messi a referto, prepara il terreno, chiude ancora la fuoriclasse svedese con il colpo del comodo 19-25. La quinta vittoria su altrettante partite disputate (anche se una di queste da due punti) è dunque realtà.