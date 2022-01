Champions, per l'Imoco Volley tre punti "a tavolino"

In occasione del prossimo turno di Champions l'Antonio Carraro Imoco Volley non dovrà faticare più di tanto per incamerare tre punti. Le ungheresi del Fatum NYIREGYHAZA, prossime avversarie delle pantere, nel corso degli ultimi controlli hanno riscontrato ulteriori positività, ragion per cui non saranno in grado di presentarsi mercoledì prossimo al PalaVerde per il match di Champions League. Da regolamento, contrariamente a quanto succede nel campionato italiano, scatta automatico il 3-0 a tavolino per Conegliano. Va sottolineato che la partita, originariamente programmata per il 12 gennaio, era già stata rinviata una volta.

Nemmeno tra le fila gialloblù la situazione è di gran lunga migliore. L'ultimo giro di tamponi effettuato ieri sera ha rilevato cinque positività complessive e di conseguenza si riprenderà oggi ad allenarsi a ranghi ridotti, ovviamente con tutte le precauzioni del caso. Le atlete interessata ovviamente rimarranno in isolamento fino a negativizzazione avvenuta.